女副機師9名接觸者PCR陰性　北市2國小＋1補習班「明順利復課」

▲台北市衛生局專委歐佳齡。（資料圖／北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

華航女副機師（案16377）感染Delta病毒株，北市府6日說明，曾接種過2劑莫德納疫苗，Ct值22，2名小孩就讀北市大安區建安國小、文山區萬芳國小，該班級採預防性停課5天。台北市衛生局專委歐佳齡11日表示，由於案16377的9名密切接觸者於第5天採檢時都陰性，所以解除預防性停課，2間國小和補習班可於10月12日順利復課。

指揮中心6日表示，案16377是華航女副機師，已經接種過2劑莫德納疫苗，返國後依規定進5天居家檢疫，之後進行9天加強版自主健康管理，10月5日採檢陽性，Ct值33，10月6日二採Ct值22，個案有兩名就讀小學的小孩，目前有2間學校預防性停課。

台北市政府當天也提及，建安國小受影響人數為班級學生28生、他班3生、教師12人，萬芳國小受影響人數為班級學生28生、扯鈴隊8生、課後班12生、教師9人，某補習班也有班級學生12人、老師2人受到影響，總計114人全都是「自主健康管理」，停課日期從10月6日至10月10日，預計10月12日週二復課。

針對2間國小和補習班的復課狀況，台北市衛生局11日下午召開記者會，歐佳齡說明，案16377的9名密切接觸者於第5天採檢結果都是陰性，所以相關預防性停課部分，包括自主健康管理、自我健康監測的人都可解除，10月12日能夠順利復課。