染疫師住新北！內湖某幼兒園停課14天　北市匡81人居隔、43人自主監測

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心11日公布，新增1例本土個案，為居住在新北市汐止區的1名40多歲女性，工作地點於台北市內湖區某家幼兒園，曾在今年7月打過一劑莫德納疫苗。台北市衛生局專委歐佳齡表示，已匡列內湖該家幼兒園共81人居家隔離，另安排43人自主健康監測，該幼兒園也會採取停課14天至10月23日復課。

▲台北市衛生局專委歐佳齡。（圖／記者袁茵攝）

中央流行疫情指揮中心表示，新增一例本土病例案16411，是居住在新北市的一名40多歲女性，在台北市內湖區某家幼兒園工作，該個案今年10月9日因其他原因就醫採檢，並於今日確診，Ct值34.9，血清抗體IgM陰性、IgG陽性，但由於二度採檢陰性、且抗體為陽性，研判應屬於舊案。

台北市衛生局11日下午召開防疫記者會，針對案16411工作地點的匡列情況，歐佳齡說明，已經匡列81人做居家隔離，包括開娃娃車的司機、搭乘娃娃車的人，以及老師、學生等，另安排43名其他班級的老師和學生自主健康監測，北市會安排精準疫調採檢，而該家幼兒園則採取停課14天，從最後接觸日10月8日的隔一天（10月9日）開始計算，直至10月23日復課，並持續追蹤相關結果。

被問到案16411有無台北市足跡？歐佳齡指出，足跡部分仍要再做確認，因該案屬於新北市個案，在台北市足跡不多，但最終還是要透過電信足跡、實聯制比對，倘若有需要提供的足跡，會再做適當公布，而今日沒有足跡要公布。