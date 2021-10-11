掃蕩竹聯幫火力驚見肉票蹲地　特警攻堅他一臉腫才知欠債被擄虐

記者張君豪／台北報導

台北市警方日前執行肅槍專案，警方專案小組出動北市警特勤隊到萬華區西園路一處電梯大樓攻堅，鎖定涉案的竹聯幫地堂張姓成員，解果意外救出另名欠債遭拘禁毆打的莊姓被害人，雖然警方這次行動並未成功搜出違法槍枝，但成功救出欠債肉票。

▲中正一警方會同北市特勤隊到萬華區西園路攻堅逮捕竹聯幫張姓幫眾。（圖／記者張君豪翻攝）

根據警方收案後調查，莊姓被害人9月27日被竹聯幫地堂張姓幫眾約出，討債談判未果後眾人將他押到新北市蘆洲五股一處汽車旅館毆打，莊姓被害人被打的遍體麟傷，隔天竹聯幫成員轉移據點，在把莊姓肉票押到萬華區西園路一處電梯大樓住宅內拘禁。

▲中正一警方會同北市特勤隊到萬華區西園路攻堅逮捕竹聯幫張姓幫眾。（圖／記者張君豪翻攝）

偵辦此案的中正一警方，日前會同市刑大特勤隊攻堅，在屋內搜出手槍子彈及微量安毒，並未搜出槍枝，經偵訊後莊男聲稱因積欠35萬元債務才會遭張率小弟強押拘禁，但警方認為發說法沒有細節，認為他刻意隱瞞，將循線進步追查。

中正一警分局進行調查，原本鎖定竹聯幫地堂張姓成員擁槍，出沒在萬華區西園路一帶公寓、才會請求特勤隊幹員出勤攻堅逮人，警方當場逮捕竹聯幫張姓、周姓、林姓幫眾，並發現傷痕累累的莊男，警方原以為是犯罪團夥內鬨鬥毆，隔離偵訊後才發現莊男遭擄逼債一事。

警方後續清查發現另有兩名該幫派同夥涉案，訊後依觸犯恐嚇取財、強制、組織犯罪條例、毒品等罪嫌將張姓幫眾等5人依法送辦。

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