「這年齡層」終於等到BNT！鄉民爆淚狂謝他：第一劑等半年

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（11日）宣佈，第12輪疫苗規畫將會有莫德納、AZ及BNT，預約規劃在10月18至20日，施打時程則在10月22日至31日。然而，針對第12輪BNT終於規劃給23-44歲間年齡層施打的消息曝光後，立刻掀起許多鄉民狂謝1個人。

指揮中心發言人莊人祥今天表示，第12輪疫苗有莫德納、AZ和BNT。至於AZ還在等一批貨確定後才能跟大家說明；而BNT在第12輪規劃給44至23歲間，大概全年齡層都可以打到，目前規劃10月13日做登記結算，有意願打BNT第一劑但還沒打的人，要趕快到意願登記平台登記。

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▲鄉民刷一整排「謝謝郭董」！（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

對於BNT終於要開放給23-44歲，消息曝光後引起許多網友紛紛淚喊，「終於…該喜極而泣嗎我」、「感謝郭董 終於輪到我了」、「終於...謝謝郭台銘與台積電」、「等了半年才有第1劑」、「感謝郭董！靠政府不知道等到何時」、「終於 謝謝果凍」、「感謝果凍的疫苗，等政府我八成只能打高端」、「郭董買得到，就CDC買不到，可憐吶」、「謝謝郭總統，CDC可以滾了」、「謝謝郭董，謝謝TSMC，謝謝慈濟」、「終於有機會打到第一劑了嗎QQ」、「郭爸爸終於輪到我了嗎」。

至於莫德納疫苗的狀況，指揮中心說明，目前莫德納打到7月16日以前完成第一劑接種的70歲以上民眾，接下來應該是規劃7月16日以前、70歲以下，詳細需要更進一步規畫，明天會更細節說明。