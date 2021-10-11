回顧國慶典禮配樂！滿滿「金曲風」　五月天、滅火器、阿爆全登場

▲110年國慶大會，空軍雷虎小組AT-3教練機噴發彩煙飛越總統府上空。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

適逢國慶連假，即便國慶典禮及英雄遊行落幕，但不少收看轉播的民眾都有發現，今年的典禮配樂，除了雄壯威武的軍歌，還多了不少流行曲風，甚至有滿滿的「金曲味」，好比五月天「將軍令」、Leo王「快樂的甘蔗人」、滅火器「繼續向前行」和阿爆（阿仍仍）的金曲獎最佳年度歌曲「Thank you」等作品。

儘管國慶典禮、英雄遊行落幕，今天還是適逢國慶連假，不少民眾回顧昨天一整天的國家慶典的盛況，也發現今年在活動安排上與過去歷任政府有相當大的不同，除了軍歌之外，也結合不少流行曲風，甚至將「金曲」也結合其中。

主辦單位相關人士透露，這次為了讓國慶典禮更活潑、更貼近民眾，籌備期間就積極與唱片業界接洽歌曲授權，在國慶展演的「安定社會，非我莫屬」橋段，由於是軍警消單位的車隊，配樂便使用將軍令（五月天）、Rise and Shine（小男孩樂團）等歌曲。

▼110年國慶大會預演，We.R特技跆拳表演團 。（圖／記者李毓康攝）



在空中機隊與地面車隊的「守土有責，當仁不讓」段落，配樂則有兵法（頑童）、繼續向前行（滅火器）、再出發（任賢齊）、沒在怕的（小春Kenzy）、無名英雄（滅火器）、我們的主場（鼓鼓／蕭秉治）等歌曲。

另外，在防疫抗旱英雄車隊的「國土純淨，捨我其誰」橋段，被選入配樂的歌曲則有Thank you（阿爆）、海島冒險王（滅火器）、我們的約定（舒米恩）及快樂的甘蔗人（Leo王）等歌曲。

至於「台灣英雄大遊行」，則在館前路英雄谷播放滅火器的海島冒險王、繼續向前行、戰勝是唯一的路等歌曲。

在表演節目方面，表演團體各自融入流行歌曲，包括「We.R」特技跆拳的表演，改編了張惠妹、蔡依林兩大天后的的知名歌曲「彩虹」和「我呸」；三軍樂儀隊的表演，也巧妙融入金曲歌王蕭煌奇的「逆風飛翔」和金曲樂團茄子蛋的「敢傻敢衝」。

▲ 110年國慶大會預演，TBC舞團 。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會，國防部聯合樂儀隊。（圖／記者李毓康攝）