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光輝國慶連假不停歇　永康警白天顧交通夜間拚治安

▲台南市警永康分局國慶日連續假期，「白天顧交通，晚間拚治安」，執法成效亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局國慶日連續假期，「白天顧交通，晚間拚治安」，執法成效亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局「白天顧交通，晚間拚治安」，國慶連假期間查獲酒後駕車計12件，涉及公共危險罪8件、持有二級及三級毒品等各1件、竊盜及毒品等通緝犯3名、逃逸越南籍移工1名、違反傳染性防治法及菸害防制法等各2件，連續兩年國慶連假無交通壅塞報案情事。

▲台南市警永康分局國慶日連續假期，「白天顧交通，晚間拚治安」，執法成效亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局國慶日連續假期，「白天顧交通，晚間拚治安」，執法成效亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通疏導勤務規劃，日間於永康、大灣2處交流道及7個重要路口，合計14處，實施交通疏導，尤其對交流道周邊進行嚴密車流監控，如匝道因儀控回堵，立即疏導車流改道，遇有交通事故則立即排除，減少交通壅塞，並強化相關單位橫向聯繫，配合交通警察大隊及大臺南智慧交控中心監看轄區車流動態，遇有交通壅塞或事故發生即時通報疏處，透過警廣電台強力播報最新路況訊息，提醒用路人及早改道通行，以減少交通壅塞事件發生。

▲台南市警永康分局國慶日連續假期，「白天顧交通，晚間拚治安」，執法成效亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局國慶日連續假期，「白天顧交通，晚間拚治安」，執法成效亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

治安防制勤務，夜間連續規劃2天專案性勤務，運用組合警力，整合分局力量，運用守望、巡邏、路檢及臨檢等勤務方式，對於復業之特種行業場所，實施大規模臨檢，查察違反防疫規定者，並針對易酒後駕車及危險駕車路段，採用封閉式路檢方式，取締惡性重大交通違規，跨區域聯合威力巡邏，聯外道路守望，提高見警率，展現威嚇作用，以防止犯罪入轄。

▲台南市警永康分局國慶日連續假期，「白天顧交通，晚間拚治安」，執法成效亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局國慶日連續假期，「白天顧交通，晚間拚治安」，執法成效亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局國慶日連續假期，「白天顧交通，晚間拚治安」，執法成效亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局國慶日連續假期，「白天顧交通，晚間拚治安」，執法成效亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局全天候顧交通，拚治安，仍要呼籲國慶連假期間，民眾外出旅遊要耐心駕駛，保持行車距離，遵循員警指揮，注意交通安全，多加利用大眾運輸工具出遊，更可讓出遊過程順暢愉快；另防疫不鬆懈，請大家遵循中央流行疫情指揮中心公布之防疫指引，落實相關防疫措施，除保護自己也保護家人，共同守護國人健康安全。

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