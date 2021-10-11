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國慶連假合力疏導保順暢　台南市警局打擊危駕酒駕不打烊

▲「俗女養成記」熱映後壁區菁寮俗女村、菁寮老街及關仔嶺溫泉區周邊及國華、安平老街等觀光旅遊景點，國慶連假吸引台南市返鄉市民及大批觀光旅遊客前來，警方全力疏導交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「俗女養成記」熱映後壁區菁寮俗女村、菁寮老街及關仔嶺溫泉區周邊及國華、安平老街等觀光旅遊景點，國慶連假吸引台南市返鄉市民及大批觀光旅遊客前來，警方全力疏導交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

雙十國慶連續假期疫情趨緩，搭配台南市政府籌辦國慶活動，如「南瀛之光─唱秋台南」演唱會、「刈香傳藝、陣有藝思」的民俗傳承表演；此外在戲劇「俗女養成記」熱映後壁區菁寮俗女村、菁寮老街及關仔嶺溫泉區周邊及國華、安平老街等觀光旅遊景點，吸引台南市返鄉市民及大批觀光旅遊客前來。

▲「俗女養成記」熱映後壁區菁寮俗女村、菁寮老街及關仔嶺溫泉區周邊及國華、安平老街等觀光旅遊景點，國慶連假吸引台南市返鄉市民及大批觀光旅遊客前來，警方全力疏導交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局除提高見警率於轄區交通要道加強疏導外（如國1台南、永康、大灣交流道及國3關廟交流道），並預先規劃壅塞替代道路，加強事故排除，以提高用路順暢。於安平商圈周邊道路採行進離場車流分流，並於國勝路、古堡街劃設行人徒步區、管制區僅准許公務車輛及當地住戶進入等措施。對於轄區突增之車流路段， 除透過警察廣播電臺即時推播13次外，並利用高速公路及轄區CMS交通資訊面版提供相關道路資訊，提醒遊客行經車多路段請提早改道或小心慢行。

▲「俗女養成記」熱映後壁區菁寮俗女村、菁寮老街及關仔嶺溫泉區周邊及國華、安平老街等觀光旅遊景點，國慶連假吸引台南市返鄉市民及大批觀光旅遊客前來，警方全力疏導交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「俗女養成記」熱映後壁區菁寮俗女村、菁寮老街及關仔嶺溫泉區周邊及國華、安平老街等觀光旅遊景點，國慶連假吸引台南市返鄉市民及大批觀光旅遊客前來，警方全力疏導交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次國慶連續假期警察局計出動交通維持警民力2020人次（警力1943，民力77）,並規劃防制危險駕車及取締酒駕專案勤務272班次、544人次，並有取締酒後駕車績效81件（移送法辦65人）。此外10月8日連假當晚警察局交通警察大隊、白河分局即與台南市環保局及新營監理站於白河的仙草埔路段執行取締改裝車輛聯合稽查勤務，總計開罰13件（違規改裝車輛7件、無照駕駛3件及逾檢註銷1件、未戴安全帽2件，另噪音車檢驗6輛，其中超標不合格告發3輛）。

▲「俗女養成記」熱映後壁區菁寮俗女村、菁寮老街及關仔嶺溫泉區周邊及國華、安平老街等觀光旅遊景點，國慶連假吸引台南市返鄉市民及大批觀光旅遊客前來，警方全力疏導交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「俗女養成記」熱映後壁區菁寮俗女村、菁寮老街及關仔嶺溫泉區周邊及國華、安平老街等觀光旅遊景點，國慶連假吸引台南市返鄉市民及大批觀光旅遊客前來，警方全力疏導交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局呼籲民眾應重視其他用路人安全，行車多禮讓，不超速、不違規路口停看聽，貫徹酒駕零容忍的決心，讓民眾遵守酒後不開車的規定，以防制酒駕事故的發生，國慶連假期間警察局交通執法不打烊、警方持續嚴格執法絕不鬆懈。

▲「俗女養成記」熱映後壁區菁寮俗女村、菁寮老街及關仔嶺溫泉區周邊及國華、安平老街等觀光旅遊景點，國慶連假吸引台南市返鄉市民及大批觀光旅遊客前來，警方全力疏導交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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