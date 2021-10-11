國慶焰火遭煙霧遮蔽！網轟：什麼都看不到　慶籌會說話了

▲國慶焰火10日晚間於高雄港區進行施放。（圖／翻攝高市府，下同）

記者洪靖宜／高雄報導

睽違20年國慶焰火於今年重返高雄，10日晚間順利落幕，不過網路上就有網友點出美中不足的地方，就是焰火都被煙霧遮蔽，留言說：「都是煙怎麼看？」。對此，國慶慶籌會焰火處也解釋，這次是受到圓規颱風外圍環流影響，焰火正式施放時一度出現無風狀態，風滯留才會使現場煙霧無法擴散。

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慶祝中華民國110歲生日，國慶焰火今年在高雄施放，吸引13萬人到場欣賞，網路上也有不少網友共襄盛舉，但也有人點出美中不足的地方，就是「現場看根本什麼都看不到，都是煙怎麼看？」。對此，國慶慶籌會焰火處表示，依據往年氣象資料先期評估吹西北風，惟受到圓規颱風外圍環流影響，焰火正式施放時一度出現無風狀態，呈現風滯留，致使現場煙霧無法擴散，致觀賞效果不如預期，但焰火處針對焰火施放仍受多數民眾肯定，表達感謝。

高雄市政府觀光局則表示，根據氣象局昨晚8點30分發佈的海上警報顯示，因颱風靠近台灣，風向轉成吹東風，而越過過中央山脈沉降氣流不利擴散，導致昨晚煙霧較多，民眾現場也可以感受悶熱。

觀光局強調，天候影響焰火效果，連帶影響轉播，主辦單位比任何人都不樂見，也感到遺憾。此次國慶焰火睽違20年重返高雄，備受各界期待，感謝現場參與民眾以及大家支持配合市府的分艙分流防疫政策，及交通管制運輸措施，讓活動順利完成。