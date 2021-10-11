國台辦稱台灣前途由中國人民決定　陳亭妃：請鬼拿藥單？

▲中國大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文10日表示，當前兩岸複雜情勢，台灣不會冒進但主權不退讓，並把兩岸國號「並陳」稱互不隸屬，引來中國大陸國台辦發言人馬曉光批評台獨是絕路，台灣的前途由全體中國人民共同決定。對此，民進黨陳亭妃質疑，這樣的國家是哪來的臉、哪來的資格，「請鬼拿藥單是不是？」

中國大陸國台辦發言人馬曉光10日回應，民進黨當局否認「九二共識」，破壞對話基礎；謀求「台獨」分裂，關閉了兩岸對話的大門，改變現狀，並且強調台獨是絕路，「台灣的前途由全體中國人民共同決定」。

陳亭妃10日晚間以「台灣前途台灣人決定啦，堅決反對中共併吞！」為題在臉書發文表示，今天蔡英文發表完台灣前途台灣人決定後，中共國台辦馬上跳出來鬼扯，說台灣人的前途要由中共決定！

「笑死人，台灣人的前途到底何時由中共說的算，荒謬至極不要臉」，陳亭妃痛批，台灣與中國有不同的憲法、有不同的領土、有南轅北轍的政治制度，連政府領導人也不同，「我就問，這樣的國家是哪來的臉、哪來的資格說要幫我們決定前途，請鬼拿藥單是不是？」

陳亭妃認為，中共總是不尊重台灣、不在意台灣主流民意，只在乎自己的感受，示愛被拒絕後，就轉為批評台灣在挑釁，踩政治紅線，得不到我就用強、用恐的，「請問這種和恐怖情人有何不同？」

陳亭妃也舉例，如果有人說他愛你，要和你結婚，但你拒絕後，對方卻搶你身分證拿去戶政登記，「請問用這樣的手段得到，雙方之間還會有愛的可能嗎？」

陳亭妃強調，一直以來搞壞兩岸關係的都是中共，不是民進黨、不是蔡英文更不是台灣人，請國民黨主席朱立倫快醒醒吧，台灣中國之間從來就沒有九二共識這件事，不要再自欺欺人、欺騙2300萬台灣人了。