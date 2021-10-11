　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

週五線上登錄！新北加倍券最高「5千換1萬」　數位回饋10%

▲▼新北加倍券優惠。（圖／新北經發局提供）

▲新北加倍券優惠。（圖／新北經發局提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

「既然中央發五倍券，新北為何還要發加倍券？」、「新北加倍券為何不能用在百貨及連鎖超市？」、「新北針對數位支付為何無法全面加碼？」、「為何市民不能同時抽籤三種加倍方案呢？」針對民眾的疑問，經發局今（11日）特別對此說明。

【辦理期程】
1.市民線上登錄抽獎：110年10月15日起至10月31日止。
2.公布得獎名單：110年11月8日。
3.現場兌領：110年11月15日起至11月28日。

▲▼新北加倍券優惠。（圖／新北經發局提供）

經發局長何怡明表示，今年的紙本加倍著重在照顧受疫情影響最深的基層庶民經濟，如市場夜市攤商及餐飲；數位加碼則是考量行動支付業者屬較強的經濟體，受疫情影響小，且平時即多有推出消費回饋機制；因此希望讓業者與市府合作分攤，加碼回饋市民，共同帶動在地商家活絡發展。

經發局指出，今年因疫情的影響，業者配合防疫政策，營業額受到嚴重衝擊，因此新北加倍券優先照顧庶民經濟，適用範圍以公有市場、四大超商、部分民有市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業及一般商業等超過1萬6,000家業者為主。

同時，為了讓民眾使用更便利，以50元及100元的小面額，讓大家使用上更具有彈性，免去攤商及民眾找零的困擾。今年面額總計5億元，發行量為去年5倍以上，一定能讓民眾加倍有感。

在數位加碼上，考量行動支付業者屬較強經濟體，已有一定的回饋機制，且振興方案是以回饋為工具，因此新北與行動支付業者共同分攤回饋經費，加碼回饋市民。民眾不需綁定數位五倍券，只要在110年10月15日至110年12月31日間，於新北市指定店家使用街口支付消費，通通都可以獲得10%現金回饋，單筆回饋上限50元，活動期間每人回饋上限10筆，總限量20萬筆用完為止，希望能以吸引更多消費者前來新北市消費，帶動在地商家活絡發展。   

經發局說明，新北振興登錄系統等同疫苗登錄，需經各項測試，為了讓消費者使用安心，保障消費者的個資安全，確認資安無虞，才可安心上線。在加倍券領券的時間上，也基於安全性考量，印製750萬張的加倍券且雷射防偽印製需一定的時間。

另外，為搭配新北年底結合加倍券的系列促銷活動，如新北歡樂耶誕城、新北溫泉季、觀光工廠輕旅行、新北府中搞什麼鬼等，計畫性的發行加倍券，不論在安全性和提升經濟加乘效果上，將比提早發券更顯著。

新北加倍券活動考量民眾對於五倍券使用規劃不同，推出三個不同面額的加倍方案，分別為500換1,000、1,000換2,000，以及5,000換10,000。自10月15日至10月31日開放民眾上網登錄(網站將於10月15日公布上線)。

為了讓31萬份獎項的受眾最大化，每組身分證字號僅可擇一方案進行抽獎，且僅限中獎1次，避免因重複中獎民眾放棄部分得獎資格，而造成排擠效果，減少實際發送獎項。民眾如欲更換組別，也可在登錄期間到活動網站登入修改。

此外，經發局特別呼籲，本次設籍新北市民均可上網登記抽籤新北加倍券，尤其鼓勵身在異鄉工作或求學的新北市民參加活動，以返鄉消費力挺新北經濟、加倍奉還故鄉。

▲▼新北加倍券優惠。（圖／新北經發局提供）

▲▼新北加倍券優惠。（圖／新北經發局提供）

▲▼新北加倍券優惠。（圖／新北經發局提供）

►New Balance特價了！撞色鞋顏值破表

ET快訊
麥當勞必點不踩雷？鄉民一致激推「這2樣」
主管脫罩歡唱、假日兼差還收費！台電回應了
快訊／硬闖「禁止進入」泰崗野溪溫泉！6遊客受困
男星野外激戰！家中6地點全做過「錄影還原動作」
快訊／圓規來襲！綠島下午停班停課
LIVE／圓規發威「9縣市豪大雨特報」　氣象局最新說明
快訊／台中2車追撞「賓士乘客命危」　貨車駕駛斷2指
女信徒爆大寶法王「3度床上糾纏」　網紅諷她精神病G了
快訊／聯結車追撞4小客車！5人急送醫
快訊／北市內湖土石崩落！3車被砸毀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

僅1.77％中籤率！大稻埕煙火「限量1500抽籤名額」　逾8.4萬人搶登記

國台辦稱台灣前途由中國人民決定　陳亭妃：請鬼拿藥單？

疫情讓導盲犬機構募款銳減　林楚茵籲大家來當幼犬的「乾爹、乾媽」

馬辦不滿110年折壽成72年　蔡易餘反批「KMT」有夠不尊重中華民國

張亞中黨員招募行動首日　5000入黨申請表一掃而空

週五線上登錄！新北加倍券最高「5千換1萬」　數位回饋10%

高嘉瑜再挑戰煎韭菜盒子　這次換新鍋仍「整面焦黑」

高嘉瑜PO文賀國慶！　「4個字」讓支持者擔憂她又被出征

「蔡英文只在意中華民國72年歷史！」　孫大千：證明民進黨是竊國者

直擊／立法院長辦公室首曝光　游錫堃愛書全都露、防疫小物上桌

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ

爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

老公爭奪戰！父女倆黏TT媽吃醋　前世情人破音嘶吼：他是我的啦

前男友：我要結婚了..「娶的是小三」！　金高銀護自尊騙「我也要嫁了」轉身GG

圓規估晚間海警！注意致災降雨 19號颱風南修生成對台暫無影響

希澈有弱點了！「你有女朋友嗎」笑噴語塞　一句「想接吻」太自戀...銀赫.東海秒認出

陳零九選婚紗照風格「讓她決定」　結婚順其自然就好...女友呼呼：繼續催！

僅1.77％中籤率！大稻埕煙火「限量1500抽籤名額」　逾8.4萬人搶登記

國台辦稱台灣前途由中國人民決定　陳亭妃：請鬼拿藥單？

疫情讓導盲犬機構募款銳減　林楚茵籲大家來當幼犬的「乾爹、乾媽」

馬辦不滿110年折壽成72年　蔡易餘反批「KMT」有夠不尊重中華民國

張亞中黨員招募行動首日　5000入黨申請表一掃而空

週五線上登錄！新北加倍券最高「5千換1萬」　數位回饋10%

高嘉瑜再挑戰煎韭菜盒子　這次換新鍋仍「整面焦黑」

高嘉瑜PO文賀國慶！　「4個字」讓支持者擔憂她又被出征

「蔡英文只在意中華民國72年歷史！」　孫大千：證明民進黨是竊國者

直擊／立法院長辦公室首曝光　游錫堃愛書全都露、防疫小物上桌

初次見面就抱抱！黑白貴賓分別被認養　10個月後偶遇認出彼此

大豪雨襲新北宜花！「圓規」雨勢越晚越猛　這區單日雨量上看600毫米

大谷翔平大聯盟新一代搖樹錢　今年經濟效益60億台幣超過東奧

不花一滴油跑了1360公里！TOYOTA Mirai氫燃料車刷新金氏世界紀錄

包．開箱／FENDI隱藏版半月包必敗！「馬卡龍色＋玳瑁紋理」美暈

僅1.77％中籤率！大稻埕煙火「限量1500抽籤名額」　逾8.4萬人搶登記

輕鬆消耗卡洛里！爆脂神舞　藝人網紅界瘋傳

千萬買房租金報酬率有7%？專家指2誤區　澆冷水：別太樂觀

堆滿牛排山+戰斧骨！霸氣燒肉丼插旗板橋　享雞白湯、冰品無限續

台電主管遭爆唱歌沒戴口罩、假日兼職上課還收費　調查出爐！

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

政治熱門新聞

蔡英文國慶演說劃重點　「中華民國72年」藏玄機

高嘉瑜PO文賀國慶！　「4個字」讓支持者擔憂她又被出征

蔡英文挨批消失國號　YouTuber這樣說釣出她回應

國台辦稱台灣前途由中國人民決定　綠委：憑什麼？

國台辦批蔡英文國慶演說　陸委會深夜反駁

國慶演說藏兩岸「1234」　學者蘇紫雲：實踐蔡英文路線

勸陳柏惟別再哭了！　徐巧芯翻「這段質詢」開嗆

國慶焰火在高雄　蔡英文：見證高雄嶄新面貌

「美國漸把台灣視為實質國家」　游錫堃預測：10年內台美建交

「蔡英文只在意中華民國72年歷史！」　孫大千：證明民進黨是竊國者

主計長喊蚵仔麵線20元　王世堅：蘇貞昌1句話讓我好怕

大新竹合併穩了？　蔡英文：有必要檢討調整國土規劃

蔡英文國慶演說全文看這裡！　「四個堅持」不容台灣主權被侵犯

快訊／蔡英文投書未用國號　馬英九：討厭中華民國為何不辭職？

更多熱門

相關新聞

即／新北核二進水口浮潛！1男溺水失蹤

即／新北核二進水口浮潛！1男溺水失蹤

一名男子與友人於10日前往核二進水口附近浮潛，但卻遲遲未上岸，因此其友人趕忙於下午3時30分報警處理。據悉，失聯的男子穿著蛙鞋、防寒衣，目前由海巡署北部分署第二岸巡隊、基隆海巡隊、金山消防中隊、空偵機及台北市東區水上救難協會展開搜救中。

鎢鋼大王斥資7千萬整修職校　無敵海景球場曝

鎢鋼大王斥資7千萬整修職校　無敵海景球場曝

LIVE／新北連10天＋0　侯友宜說明最新疫情

LIVE／新北連10天＋0　侯友宜說明最新疫情

淡水漁人碼頭煙火秀　防疫措施、交通資訊一次看

淡水漁人碼頭煙火秀　防疫措施、交通資訊一次看

新北農創e遊券　好食好玩好農家

新北農創e遊券　好食好玩好農家

關鍵字：

新北加倍券

讀者迴響

熱門新聞

這3類117萬人注意！第11輪BNT今10時開放預約

Toyz剃光頭了！美食公道伯在看守所吃泡麵

基本工資調高！明年4筆費用跟著漲

圓規來了！北北基9縣市豪大雨　全台變天時間曝

每月被動收入8萬！他曝極簡生活：理財不需花太多時間

《賭俠II》「最強綠葉」逝世享壽79歲

16人夜困宜蘭神秘沙灘　搜救失敗改派直升機

雷／《俗女2》完結零負評！

吃到飽「1料理」絕對不拿！老饕秒認證：直接不吃

才說「會咬人」　喝茫男下秒遭比特犬咬死

宋達民吃火鍋「額頭縫8針」　一下車就爆血奔急診

美魔女天天「不間斷性愛13小時」快崩潰

圓規風雨才剛開始！最強時間點曝　已現15級陣風

吃2包餅乾退貨！好市多店員「多問1句」被公審

台大狼師案翻盤！女學生認了「性侵全假的」

更多

最夯影音

更多
許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ
爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面