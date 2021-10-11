週五線上登錄！新北加倍券最高「5千換1萬」　數位回饋10%

▲新北加倍券優惠。（圖／新北經發局提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

「既然中央發五倍券，新北為何還要發加倍券？」、「新北加倍券為何不能用在百貨及連鎖超市？」、「新北針對數位支付為何無法全面加碼？」、「為何市民不能同時抽籤三種加倍方案呢？」針對民眾的疑問，經發局今（11日）特別對此說明。

【辦理期程】

1.市民線上登錄抽獎：110年10月15日起至10月31日止。

2.公布得獎名單：110年11月8日。

3.現場兌領：110年11月15日起至11月28日。

經發局長何怡明表示，今年的紙本加倍著重在照顧受疫情影響最深的基層庶民經濟，如市場夜市攤商及餐飲；數位加碼則是考量行動支付業者屬較強的經濟體，受疫情影響小，且平時即多有推出消費回饋機制；因此希望讓業者與市府合作分攤，加碼回饋市民，共同帶動在地商家活絡發展。

經發局指出，今年因疫情的影響，業者配合防疫政策，營業額受到嚴重衝擊，因此新北加倍券優先照顧庶民經濟，適用範圍以公有市場、四大超商、部分民有市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業及一般商業等超過1萬6,000家業者為主。

同時，為了讓民眾使用更便利，以50元及100元的小面額，讓大家使用上更具有彈性，免去攤商及民眾找零的困擾。今年面額總計5億元，發行量為去年5倍以上，一定能讓民眾加倍有感。

在數位加碼上，考量行動支付業者屬較強經濟體，已有一定的回饋機制，且振興方案是以回饋為工具，因此新北與行動支付業者共同分攤回饋經費，加碼回饋市民。民眾不需綁定數位五倍券，只要在110年10月15日至110年12月31日間，於新北市指定店家使用街口支付消費，通通都可以獲得10%現金回饋，單筆回饋上限50元，活動期間每人回饋上限10筆，總限量20萬筆用完為止，希望能以吸引更多消費者前來新北市消費，帶動在地商家活絡發展。

經發局說明，新北振興登錄系統等同疫苗登錄，需經各項測試，為了讓消費者使用安心，保障消費者的個資安全，確認資安無虞，才可安心上線。在加倍券領券的時間上，也基於安全性考量，印製750萬張的加倍券且雷射防偽印製需一定的時間。

另外，為搭配新北年底結合加倍券的系列促銷活動，如新北歡樂耶誕城、新北溫泉季、觀光工廠輕旅行、新北府中搞什麼鬼等，計畫性的發行加倍券，不論在安全性和提升經濟加乘效果上，將比提早發券更顯著。

新北加倍券活動考量民眾對於五倍券使用規劃不同，推出三個不同面額的加倍方案，分別為500換1,000、1,000換2,000，以及5,000換10,000。自10月15日至10月31日開放民眾上網登錄(網站將於10月15日公布上線)。

為了讓31萬份獎項的受眾最大化，每組身分證字號僅可擇一方案進行抽獎，且僅限中獎1次，避免因重複中獎民眾放棄部分得獎資格，而造成排擠效果，減少實際發送獎項。民眾如欲更換組別，也可在登錄期間到活動網站登入修改。

此外，經發局特別呼籲，本次設籍新北市民均可上網登記抽籤新北加倍券，尤其鼓勵身在異鄉工作或求學的新北市民參加活動，以返鄉消費力挺新北經濟、加倍奉還故鄉。