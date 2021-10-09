　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／國慶連假首日「新北連10天＋0」　侯友宜說明最新疫情

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心9日公布國內新增4例COVID-19確定病例，分別為1例本土個案及3例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。今天1例本土個案位在台北市，新北市則連續10天無新增本土個案，市長侯友宜下午3點召開記者會說明最新疫情，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

指揮中心說明，今日新增1例本土個案(案16396)，為未滿5歲女童，今(2021)年10月5日出現發燒、腹瀉等症狀，10月7日就醫採檢，於今日確診(Ct值38)。衛生單位已匡列接觸者5人，其中4人列居家隔離，1人列自主健康監測，並均安排PCR及血清採檢。

指揮中心指出，今日新增3例境外移入個案，為1例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲，分別自美國(案16394、案16397)、及緬甸(案16395)入境，入境日介於9月24日至10月6日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案8748)，為70多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史，5月30日安排接觸者採檢，5月31日檢驗陽性後收治住院，6月1日確診，9月17日解除隔離，10月4日死亡。

▲▼新北市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

►地表最可愛「馬卡龍色卡式爐」激殺3.4折

ET快訊
獨／「沒有電視台願意簽我」　澎恰恰：誰要65歲的老頭
特斯拉「重油門對撞」車頭爛　搏命原因網讚：這朋友值得
男大生打BNT「心臟像被掐住」急救　指揮中心曝現況
1歲女童和3家人「抗體陽性」！　可能感染時間曝
陳時中宣布：10／22「三大疫苗」同步開打
女確診「一路住院到過世」　病程長達4個月
確診1歲女童「Ct值」曝！　匡列5家人採檢
美入境新規「須打6款認可疫苗」　陳時中回應了
快訊／北市未滿5歲女童「發燒、腹瀉」　2天後確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李眉蓁「刪Q」引爆焦糖哥哥+王浩宇參戰　她反擊：塔綠班教會我的事

LIVE／國慶連假首日「新北連10天＋0」　侯友宜說明最新疫情

罷免林昶佐二階連署書達3.3萬份　鍾小平：有信心通過！

國慶酒會標案寫錯民國年　外交部：將加強內部控管避免出錯

快訊／總統府回應習近平：國家未來掌握在台灣人手中

陳柏惟罷免案投票倒數　林昶佐喊話朱立倫：報復性罷免不利民主

主計處公布「服務業均薪55K」引眾怒　凌濤：實際上7成低於平均

外交部又出包！國慶酒會標案年份誤植「109年」　朝野立委批螺絲鬆

陳柏惟危險了？　許智傑獻策：加強反動員淺藍民眾

朱立倫吃60元蚵仔麵線　呼籲蘇內閣謙卑、多感受人民辛苦

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

楊麗菁還原「醫院遭女毆打」　報案求自保：她誣指我！

王思佳產後漲奶「下樓梯要捧」XD　天天「翻起來洗」：發現新世界！

張文綺跟軍人「有私交」盼2年內嫁　心疼林依晨懷孕辛苦「想早點生」

李眉蓁「刪Q」引爆焦糖哥哥+王浩宇參戰　她反擊：塔綠班教會我的事

LIVE／國慶連假首日「新北連10天＋0」　侯友宜說明最新疫情

罷免林昶佐二階連署書達3.3萬份　鍾小平：有信心通過！

國慶酒會標案寫錯民國年　外交部：將加強內部控管避免出錯

快訊／總統府回應習近平：國家未來掌握在台灣人手中

陳柏惟罷免案投票倒數　林昶佐喊話朱立倫：報復性罷免不利民主

主計處公布「服務業均薪55K」引眾怒　凌濤：實際上7成低於平均

外交部又出包！國慶酒會標案年份誤植「109年」　朝野立委批螺絲鬆

陳柏惟危險了？　許智傑獻策：加強反動員淺藍民眾

朱立倫吃60元蚵仔麵線　呼籲蘇內閣謙卑、多感受人民辛苦

李眉蓁「刪Q」引爆焦糖哥哥+王浩宇參戰　她反擊：塔綠班教會我的事

詹雅雯左腦萎縮屢遭酸裝病　深夜開直播「點名」藝人：別再幫我發言！

幼齒歐告突然沒聲音　裹小毯毯趴沙發認真看《寵物當家》

木村拓哉首度進軍美劇！挑戰全英文台詞　《群》霸氣劇照初公開

小蠻產後2個月「瘦出鉛筆腿」！ 穿超貼三分褲…激美真實身材現形

皮膚腫脹化膿！「新冠腳趾」多見於青少年　羅一鈞：國內尚無案例

MIT「最美精華液」晶瑩剔透散發仙氣　為肌膚立刻補水是乾肌最愛

「隨時支援火拼！」雲林槍狂落網　超商前遭壓制攜「4槍56彈」

太晚來吃不到！高雄超限量麵線糊老店　Q彈口感米香濃郁太涮嘴

《飢餓遊戲》五週年超狂任務曝光　峮峮放話退出主持群

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

政治熱門新聞

民調曝出爐　同意罷免陳柏惟投票意向佔88%

打疫苗後死亡數＞新冠死亡病例　葉毓蘭：保命變奪命

藍營毀滅戰　王浩宇：陳柏惟好感度低破20%

去年政黨政治獻金曝　民進黨砸逾583萬給幫推、投石

卓冠廷挺3Q　翻顏家黑歷史反擊：上酒店、黑道在服務處交贖金

陳柏惟駁財產暴增　自曝購房打拚歷程！3.6萬網友狂讚聲援

國民黨去年政治獻金　人事支出佔逾4成

我方以「台澎金馬」名義申請入CPTPP　吳釗燮：爭議最小的方式

怒轟罷免制度瞎　王浩宇批時力「根本XX」

柯文哲認漲工資「時機不對」：大老闆都罵成一片

傳9折收購五倍券　蘇貞昌：如果有就法辦

打過這6種疫苗才能入境美國　王定宇：台灣防疫好不受限

朱立倫吃60元蚵仔麵線　呼籲蘇內閣謙卑

熊好券配合店家不到1萬家　柯文哲樂觀：多1周準備

更多熱門

相關新聞

淡水漁人碼頭煙火秀　防疫措施、交通資訊一次看

淡水漁人碼頭煙火秀　防疫措施、交通資訊一次看

因應10月淡水漁人碼頭煙火活動預期的人潮，除於港區周遭加強交通管制及疏導措施外，新北市政府漁業處也將於10月底前4個周末假日8場煙火活動舉辦期間，依據中央防疫指引針對港區活動區域採取防疫措施，希望大家都能在保持防疫原則的情形下，一起享受秋高氣爽的樂團與市集氛圍。

新北農創e遊券　好食好玩好農家

新北農創e遊券　好食好玩好農家

國慶連假恐湧人車潮　瑞芳警實施交通分流管制

國慶連假恐湧人車潮　瑞芳警實施交通分流管制

國慶連假北海岸恐湧人車潮　金山警實施車輛總量管制

國慶連假北海岸恐湧人車潮　金山警實施車輛總量管制

林口公車轉運站15日起試營運　增闢4線快速公車

林口公車轉運站15日起試營運　增闢4線快速公車

關鍵字：

侯友宜新北

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純屠龍「裡面什麼都沒穿」！　直播觸及破100萬

BYG被爆洩漏戰隊機密地下操盤　

美女網紅離世！「18歲長黑痣沒管」卻是癌末

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

丁特《天堂M》槓橘子官方終聲明

快訊／《LOL》BYG茂安確定禁賽

女歌手亂收禮物　回台「夜夜春夢」

《魷魚》玻璃師傅兒被打死　真實人生比戲殘酷

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

男友LINE傳「2字」暗號！老司機搖頭：分吧

26歲2800萬台北買房　他曝不靠爸成功秘訣

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

楊麗菁醫院被「毆打辱罵」　民眾全程圍觀…連警衛都無視

嫌男生月入不到20萬是殘疾　她還要求130萬聘金

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

更多

最夯影音

更多
雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！
陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面