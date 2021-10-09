LIVE／國慶連假首日「新北連10天＋0」　侯友宜說明最新疫情

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心9日公布國內新增4例COVID-19確定病例，分別為1例本土個案及3例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。今天1例本土個案位在台北市，新北市則連續10天無新增本土個案，市長侯友宜下午3點召開記者會說明最新疫情，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

指揮中心說明，今日新增1例本土個案(案16396)，為未滿5歲女童，今(2021)年10月5日出現發燒、腹瀉等症狀，10月7日就醫採檢，於今日確診(Ct值38)。衛生單位已匡列接觸者5人，其中4人列居家隔離，1人列自主健康監測，並均安排PCR及血清採檢。

指揮中心指出，今日新增3例境外移入個案，為1例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲，分別自美國(案16394、案16397)、及緬甸(案16395)入境，入境日介於9月24日至10月6日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案8748)，為70多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史，5月30日安排接觸者採檢，5月31日檢驗陽性後收治住院，6月1日確診，9月17日解除隔離，10月4日死亡。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）