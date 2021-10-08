▲淡水漁人碼頭煙火秀9日璀璨登場，防疫措施、交通資訊一次看。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應10月淡水漁人碼頭煙火活動預期的人潮，除於港區周遭加強交通管制及疏導措施外，新北市政府漁業處也將於10月底前4個周末假日8場煙火活動舉辦期間，依據中央防疫指引針對港區活動區域採取防疫措施，希望大家都能在保持防疫原則的情形下，一起享受秋高氣爽的樂團與市集氛圍。

漁業處指出，淡水漁人碼頭陸域室外空間，按照新北市人潮儀表板管控標準降載8成，可容留人數為5萬4400人，本次將採取更嚴格標準，降載6成可容留人數為4萬800人。若港區內人數達4成時（2萬7200人)，即發布人潮儀表板資訊，達第一階段管制標準，不建議民眾再前往當地停車旅遊。另依防疫指引，港區內請民眾務必全程配戴口罩，並且禁止邊走邊吃。

▲淡水漁人碼頭平面配置圖，煙火推薦最佳觀賞點。



漁業處表示，因應河面煙火，木棧道全區為煙火會場，管制人數上限為3000人，7處出入口僅開放3處為入口，其餘4處只出不進。遊客前往木棧道區域時，請配合於管制口採實聯制及測量額溫後進場，超過管制上限後採一進一出，請遊客務必遵守紅龍管制動線；港區其他區域部分，則將由現場工作人員透過廣播、舉牌巡查等，請大家務必遵守現場動線管制措施。

另外，港區內其他區域如浮動碼頭、觀海廣場及福容飯店等同樣可近距離觀賞欣賞美麗的煙火。針對想要觀賞煙火卻不想到現場的民眾，也可以在農業局稼日蒔光臉書專頁線上欣賞煙火直播畫面，共同線上歡慶全運會。

漁業處長張麗珍表示，10月份共計8場煙火均準時於下午8時施放，9日首場煙火，除了現場觀賞外，也有提供線上直播方式；值此全運會期間，透過漁人碼頭8週璀璨煙火、樂團演出及全新遊具啟用，讓民眾在觀光遊憩的同時，也能帶動碼頭港灣商店經濟。

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