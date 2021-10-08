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新北抽出2000份「農創e遊券」　特色農家體驗、買伴手禮都適用

▲新北抽出2000份「農創e遊券」 在地農家體驗、買伴手禮都適用。（圖／新北市農業局提供）

▲新北抽出2000份「農創e遊券」，特色農家體驗、買伴手禮都適用。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局推出「新北農創e遊券」電子票券，於今（8日）抽出2000位民眾，亦將同步寄發電子票券至民眾電子信箱，中籤民眾可於10月8日至11月14日向團隊預約體驗時段，並於體驗當日可向團隊出示電子票券折抵體驗費或產品，歡迎民眾體驗新北在地特色農業遊程。

農業局自2019年起推動農業創生，藉著打造農事遊程並開創新的體驗，盼望透過產業轉型，串起地方共榮共好的發展。此次安排規劃北海岸及東北角特色農家遊程，希望讓民眾透過旅遊的親身體驗，感受這片生機的土地、壯麗的海岸線及其孕育出的美味農漁產品，推出限量2000份「新北農創e遊券」。

▲新北抽出2000份「農創e遊券」 在地農家體驗、買伴手禮都適用。（圖／新北市農業局提供）

▲中籤民眾可於10月8日至11月14日向團隊預約體驗時段。

農業局指出，自9月22日於系統開放登記10分鐘內，即有5000人次登記，10月5日截止前更已超過2萬人以上，中籤民眾可藉由APP或網頁中的「我的票券」，「已報名」票券中，顯示「快速取票」代表有抽中和電子信箱會收到「已審核通過」的通知信件。

農業局說，收到電子票券後，請向商家先預約體驗時段，當日到達場域後，即可出示QR Code票券掃碼核銷，可用於折抵體驗費用或產品費用。票券可以用APP開啟、螢幕截圖、或列印紙本等方式，每個QR Code只可掃碼一次，使用完畢即失效。

▲新北抽出2000份「農創e遊券」 在地農家體驗、買伴手禮都適用。（圖／新北市農業局提供）

▲參與「新北農創e遊券」2000位民眾，請於11月14日前向農家預約登記往體驗行程。

此次合作的農創團隊包含「蕃婆林休閒農場」、「牧蜂農莊」、「熊熊花圃」、「北海人文體驗平台」、「遠足生態農場」、「坵隱農場」、「寧靜海香草園」、「富品家」、「鮮物本舖」、「遇見雞母嶺」、「注腳雙溪」及「青山綠水農產生產合作社」。

三芝區牧蜂農莊的主人簡德源先生表示，系統開放登記後，已有大量的民眾電話湧入詢問遊程內容，也直接的提高了農莊的知名度，本次遊程將會用生態解說的方式把養蜂的過程公開化，兼具教育的功能，更誠摯推薦自產自銷提供餐飲、伴手禮服務，最後非常期待民眾的到來。

農業局長李玟表示，此次農遊體驗透過學習食農教育及食漁文化，讓地方經濟活絡，帶動旅遊產業鏈形成，並且以實際的消費行動支持在地小農。參與「新北農創e遊券」2000位民眾，請於11月14日前向農家預約登記往體驗行程。如有任何活動相關問題「農創漫漫遊」農村體驗遊程登記專頁或電洽服務專線：02-7707-2100。

▲新北抽出2000份「農創e遊券」 在地農家體驗、買伴手禮都適用。（圖／新北市農業局提供）

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