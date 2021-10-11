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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜再挑戰煎韭菜盒子　這次換新鍋仍「整面焦黑」

▲▼高嘉瑜凹掉的鍋子。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲民進黨立委高嘉瑜日前在臉書分享美食，卻遭網友歪樓凹掉的平底鍋。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前在臉書分享美食，卻被網友發現「平底鍋」有亮點，讓人不禁一秒聯想起她的枕頭，果然是個很念舊的人。對此，高嘉瑜10日再度挑戰煎韭菜盒，並強調這次換了一個新的鍋子，不料因為火侯掌握不佳，導致上演單面煎到燒焦的窘境。

高嘉瑜8月8日在臉書表示，父親節就從超好吃的韭菜盒開始，高度還原、美味度接近100%，不用加一滴油、不需廚藝，只要會開火，將冷凍的韭菜盒直接放上平底鍋，兩面各煎10分鐘，熱騰騰、超美味的韭菜盒立刻上桌，卻被眼尖網友抓包鍋子非常破舊、很像青銅器時代。

高嘉瑜10日再度在臉書以「中午吃什麼？」為題上傳影片，表示冷凍了兩個月的韭菜盒，不用加油，隨時想吃就吃，而且還是超好吃，她要煎給大家看，這就是真心不騙的無敵好吃韭菜盒。

高嘉瑜表示，上次跟大家介紹這個好吃的蔥油餅，這次她要親自教大家怎麼煎，真的非常簡單，連假大家在家，或者平常想要吃到蔥油餅，就可以自己來煎。

▲▼民進黨立委高嘉瑜10日再度挑戰煎韭菜盒，不料因為火侯掌握不佳，導致上演單面煎到燒焦的窘境。（圖／取自高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜再度挑戰煎韭菜盒，卻上演單面煎到燒焦的窘境。（圖／取自高嘉瑜臉書）

高嘉瑜說明，首先就是準備鍋子，「這次我換了一個新的鍋子」，然後開火，等到鍋子熱了之後，因為這是冷凍的蔥油餅，只要把它拿出來、都不用放油，就直接把蔥油餅放在上面，就會發出吱吱作響的聲音，大概煎個10分鐘之後，再翻面煎另外一面，這個蔥油餅就會煎好了。

不料，經過10分鐘的時間，高嘉瑜將韭菜盒翻面之後，發現因為火開得太大，所以韭菜盒燒焦了，「所以這是錯誤的示範」，她要提醒大家「煎韭菜盒一定要小火，千萬不能大火」，所以自己等一下還要重新再煎一次。

高嘉瑜說，剛剛煎了一塊NG的韭菜盒，因為火開太大，所以底部燒焦，現在她又重新放上一塊，用非常非常小的小火，煎個5分鐘再翻面，希望這次能夠成功，其實真的非常簡單，只是剛剛火真的開得太大了。

再度過了10分鐘之後，高嘉瑜指出，現在兩面已經個煎10分鐘了，就來看看蔥油餅的狀況，蔥油餅看起來是已經煎好了，她都完全沒有用油、兩面各煎10分鐘，等一下就來看看蔥油餅好不好吃，「很香很香，一定很好吃」。

▼民進黨立委高嘉瑜。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

▲▼民進黨立委高嘉瑜分享韭菜盒美食。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

►零廚藝照樣能裝賢慧！

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