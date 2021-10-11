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氣象局啟動「圓規」追風計畫　鄭明典：數據供全世界使用

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局今日（10/11）上午8時資訊，輕度颱風圓規相對位置位於鵝鑾鼻的東南方約520公里海面上，其暴風半徑持續擴大中，七級暴風半徑已由昨日的150公里，擴大至今日的200公里。中央氣象局局長鄭明典也說，氣象局團隊已於昨日針對圓規颱風執行追風計畫，由飛機上投下10個探空儀，由上而下完整收集圓規颱風風速分佈，該筆資料除了國內使用也會提供至「美國國家環境預測中心」供全世界使用。

▲圓規颱風雲圖。（圖／中央氣象局提供）

▲圓規颱風雲圖。（圖／中央氣象局提供）

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隨輕度颱風圓規進逼巴士海峽，中央氣象局局長鄭明典表示，氣象局團隊已於昨日啟動今年第二場「追風計畫」，飛抵圓規颱風上空，並藉由飛機繞行投下約10個探空儀（投落送）。

鄭明典形容，氣象局預報對於颱風的分析資訊多是間接觀測，直接觀測的資料則較少，追風計畫則是取得直接觀測資料的方式，透過飛機出任務繞行颱風外圍，一次計畫約會投遞16至18個不等的探空儀，由上而下投遞並搜集資訊，就可搜集到颱風外圍風速等分布狀況。每當有颱風接近，氣象局就會嘗試針對影響機率較高的颱風執行追風計畫。

鄭明典也說，台灣中央氣象局去年本與日本、南韓、香港等氣象單位執行協力計畫，本要一起執行投送觀測，但遇到疫情只好作罷，但目前各國學者仍有聯絡、共享資訊。也預計圓規颱風追風計畫數據將送至「美國國家環境預測中心」，提供全世界使用。

此外，追風計畫多為跨單位執行，除中央氣象局外，台灣大學、中央大學、文化大學等司執氣象研究學術單位亦投入相關人力。鄭明典也談到，今年氣象局已啟動兩次追風計畫，前一次為「璨樹颱風」，但未料因故無法進入菲律賓的飛航管制區，執行任務的飛機後來改繞行璨樹颱風外圍，在距離颱風稍遠的狀況下搜集資料。

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