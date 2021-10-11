「暴力小鴨」深夜上演玩命關頭　路當甩尾塗鴉板慘被扣牌罰2萬4

記者張君豪／台北報導

近日網路有人上傳影片顯示一輛白色「暴力小鴨」深夜在內湖區街道上過彎甩尾，以及在停車場內甩尾畫圓的誇張駕駛行為，經警方派員調查，確認影片內暴力小鴨狂飆地點就在內湖區，警方認定該車有危險駕車行為，警方根據影片畫面鎖定車主到案說明，車主到案後表示該車改裝維修後，才會在路上進行車輛測試，但警方認定違反「道路交通管理處罰條例」第43條之規定「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。」最高可罰2萬4千元罰鍰並當場禁止駕駛，吊扣車牌。

▲一輛「暴力小鴨」深夜在內湖區甩尾畫圓、警方依危險駕駛行為告發並扣牌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲一輛「暴力小鴨」深夜在內湖區甩尾畫圓、警方依危險駕駛行為告發並扣牌。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方表：該輛當街危險甩尾、在停車場高速甩尾畫圈的白色轎車，是10月7日23時發生在新湖二路259巷周邊路段，警方檢視影片，該車沿路有過彎疾駛、甩尾等危險駕車行為。

警方證實目前已經通知駕駛人到案說明，車主向警方表示，愛車進行維修後他才會上路進行車輛行駛測試，但內湖分局認為車主危險甩尾過彎行為，已違反「道路交通管理處罰條例」第43條之規定，將會對駕駛人製單告發交通違規。

警方指出「道路交通管理處罰條例」第43條規定，駕駛行為如有下列情形，可處新臺幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰，除當場禁止駕駛，並吊扣該汽車牌照六個月。

包含：一、在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。二、行車速度，超過規定之最高時速六十公里。三、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道。四、非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停。五、拆除消音器，或以其他方式造成噪音。

內湖警方呼籲，蛇行、競速、甩尾等行駛行為，均屬危險駕車，恐嚴重傷害他人生命財產安全，並破壞地區安寧秩序，內湖警分局將持續結合環保、監理單位，針對轄內易生危險駕車之熱點，編排相關防飆勤務，加強攔查取締，請用路人務必遵守交通安全規則，勿以身試法，以保障用路安全。

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