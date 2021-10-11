大豪雨襲新北宜花！「圓規」雨勢越晚越猛　這區單日雨量上看600毫米

記者許維寧／台北報導

圓規颱風今（10/11）逐步逼近巴士海峽，根據中央氣象局11時資訊，圓規颱風相對位置已來到鵝鑾鼻東南方約470公里海面上，其七級暴風半徑達200公里。氣象局預估，今天至明天（10/11）北部、東半部雨勢最猛烈，對此氣象局已針對全台11縣市發布大雨至大豪雨等級特報，宜蘭縣、花蓮縣及新北市山區有局部豪雨或大豪雨，台東縣、桃園市、臺中市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北、桃園、恆春半島及新竹、南投山區有局部大雨發生的機率。

▲圓規颱風今天晚間至明天影響台灣最為顯著。（圖／中央氣象局提供）

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▲氣象局針對11縣市發布大雨至大豪雨特報。（圖／中央氣象局提供）

中央氣象局預報員謝佩芸表示，隨圓規颱風逐漸接近，北部、東半部今天風雨持續增強，預計「今天下半天到明天上午」圓規颱風影響台灣最為明顯，尤其東半部、北部需防強風豪雨，中南部在要留意強風和沉降作用帶來的局部高溫狀況。圓規颱風預計於今天深夜至明天上午通過台灣南方海域，氣象局持續針對巴士海峽、東沙群島發布海上颱風警報。

謝佩芸分析，隨圓規颱風外圍雲系影響，今天上午東部海面已有顯著對流雲系移入陸地，東半部出現顯著降雨，東部海面上的外圍環流持續將水氣引入陸地，今天下半天北部、東半部降雨將持續，部分水氣預計也會越過中央山脈，南部也會有局部短暫陣雨發生。

根據氣象局資訊，謝佩芸指出，目前宜蘭山區已觀測到200毫米雨量，已達豪雨等級，北部、花蓮也累積雨量也已達大雨標準，下半天雨勢、降雨量都還會逐漸增加，尤其東半部今天晚間至明天凌晨預計降雨會更顯著，屆時北部、東半部至恆春半島有大雨或豪雨發生，宜蘭、花蓮、新北市山區則預計可達大豪雨等級標準。

根據中央氣象局今日發布之24小時雨量預估顯示，今日上午8時至明日上午8時，主要降雨多分布在北部與宜花東，宜蘭平地單日累積雨量預估可達250至400毫米，山區則可達300至490毫米；花蓮平地預估可達250至400毫米，山區則為400至600毫米；台東平地和山區預估均200至340毫米間；北部新北以及桃竹苗地區平地預估單日可達150至250毫米，山區則在250至400毫米間。

▲至今日11時30分雨量累積圖。（圖／氣象局提供）



另外，隨北方東北風南下，謝佩芸也談到，台灣近海風力已明顯增強，蘭嶼上午已觀測到16級強陣風，澎湖到雲林沿海、恆春半到也有10至11級強陣風。浪高觀測也顯示，蘭嶼已觀測到6米巨浪，東半部、北部也觀測到3到5米浪高，西半部台中、離島馬祖也有4米浪高，呼籲民眾非必要盡量不要前往海邊。

謝佩芸提醒，雖然圓規颱風並未直接登陸侵襲，但其對台灣的影響，不亞於發布陸上警報的颱風，今天又適逢國慶連假最後一天，建議民眾通勤上路前也可先查詢用路資訊。