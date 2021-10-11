撞擊畫面曝！BMW高速直衝左轉小客車　鯊魚頭全毀釀3傷送醫

記者楊熾興／桃園報導

55歲李女駕駛自小客車搭載73歲尤女及62 歲劉男行經桃園中壢區民族路六段路口欲左轉時，被33歲莊男駕駛自小客車直行高速撞擊，右車側嚴重受損，莊男的BMW名車頭則幾乎全毀，李女及2乘客受傷送醫。雙方酒測為零，至於莊男是否闖紅燈仍需一步鑑定。

▲莊男駕車高速直接衝撞欲左轉李女轎車。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲將李女車輛撞離數10公尺。（圖／記者楊熾興翻攝）

9日15時許，李女駕車行經中壢區民族路六段、高鐵南路口欲左轉時，由莊男駕駛自小客車行使於高鐵南路往北，行經路口時疑因搶黃燈，高速衝撞李女轎車，李女轎車被撞離數10公尺，安全氣囊爆開，右車側嚴重受損，莊男車頭則幾乎全毀，李女及2乘客受傷送醫。

▲▼李女車輛右側嚴重受損，莊男車輛車頭幾乎全毀。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局交通中隊員警獲報後，立即到場處理，雙方駕駛酒測值均為零，經現場了解李民現場未送醫，唯現場表示其有頭暈噁心情形，已建議其先至醫院檢查，莊民、尤民及劉民現場頸部固定，由救護車送至聯新醫院治療，現場仍有意識，經調閱天羅地網影像尚無法確認莊民是否闖紅燈；雙方行車記錄器影像均無法讀取，目前刻正詢問並調閱周邊民間監視器影像以釐清肇事因素。