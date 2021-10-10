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獨木舟環台南運河競賽慶國慶　黃偉哲盼將安平水域遊憩打造得更亮眼

▲「2021獨木舟・慶國慶・環台南運河挑戰賽暨全國EMBA獨木舟挑戰賽」，台南市長黃偉哲親自為活動開幕，鳴笛啟航。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2021獨木舟・慶國慶・環台南運河挑戰賽暨全國EMBA獨木舟挑戰賽」，台南市長黃偉哲親自為活動開幕，鳴笛啟航。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為推廣海洋教育，並慶祝雙十國慶，亞果遊艇集團樂活海洋學院與成功大學 EMBA 校友總會，10日共同舉辦「2021獨木舟・慶國慶・環台南運河挑戰賽暨全國EMBA獨木舟挑戰賽」，市長黃偉哲為活動開幕，鳴笛啟航。

黃偉哲市長鼓勵大家，可利用假期至台南運河、德元埤、天鵝湖、虎頭埤等水域展開健康遊憩活動，並期盼未來安平港水岸複合觀光遊憩建設能大幅帶動周邊區域經濟發展。

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市長黃偉哲表示，亞果國際遊艇城從荒蕪開始建設，到現在已卓然有成，變成台南觀光的新亮點，未來南市府將持續與亞果及全國EMBA的好朋友將這個觀光旅遊亮點打造得更好，將運河水質及生態整治得更好，讓台南成為觀光及經濟發展的重鎮。

亞果遊艇集團董事長侯佑霖感謝市長黃偉哲及市府團隊對發展水域遊憩活動的支持與協助，他期盼環台南運河活動能年年持續舉辦，歡迎全國EMBA校友都能樂於參與獨木舟、帆船等水域遊憩活動，市議員沈震東也到場共襄盛舉。

▲「2021獨木舟・慶國慶・環台南運河挑戰賽暨全國EMBA獨木舟挑戰賽」，台南市長黃偉哲親自為活動開幕，鳴笛啟航。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環台南運河活動已邁入第3年，今年首次以雙人獨木舟競賽方式舉辦，藉此盛事為國家慶生。樂活海洋學院與成功大學 EMBA 校友總會一同號召全國 EMBA 的校友們與熱愛獨木舟運動的舟友們齊聚台南，挑戰用獨木舟環航台南運河10公里，將穿越健新橋、樂利橋、安工四號橋等12座各具風情的橋樑，一覽府城水岸風光，體驗自我挑戰的樂趣。

樂活海洋學院執行長羅致遠表示，全台灣只有台南市具備環型運河，並乘載文化歷史軌跡，運河全線途經清朝修建的億載金城、二戰後的德陽艦、日治時期的安平海關(運河博物館)等，成為推展文化、歷史記憶的重要運河，因此透過划獨木舟環航巡禮台南市區，能讓大家更深入了解過往的歷史文化。

▲「2021獨木舟・慶國慶・環台南運河挑戰賽暨全國EMBA獨木舟挑戰賽」，台南市長黃偉哲親自為活動開幕，鳴笛啟航。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀旅局長郭貞慧指出，台南運河是府城觀光的亮麗藍帶，水上與陸上風光交織成豐富多元的台南印象，期許明年能將環台南運河活動變成全國EMBA的傳統，讓大家都能到台南體驗全國唯一環形運河的魅力風情。

去年行政院長蘇貞昌喊出「向海致敬」的口號，台南作為台灣發展的第一座城市，即將迎來2024建城 400 年的盛事，黃偉哲期盼台南於建城400 年後作為台灣海洋教育的新起點，激發民眾勇於挑戰冒險的海洋精神，並攜手各界落實海洋永續發展，也期待未來安平港水岸複合觀光遊憩建設大幅帶動台南經濟發展。

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