蔡英文國慶演說「四堅持＋修憲」　陸學者：敵意挑釁全面升高

▲總統蔡英文今年國慶講話，強烈表態中華民國主權與對岸互不隸屬 。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／北京報導

總統蔡英文今（10日）發表國慶演說，針對兩岸局勢部分，蔡英文強調主權不退讓，四個堅持和修憲以及擴大國防，回應北京給予壓力。接受《東森新媒體ETtoday》訪問多位涉台學者指出，相較蔡英文去年國慶演說，還算和緩。今年演說直接說開了，充滿敵意更加挑釁，根本無助兩岸和緩反而加深對立，為了鞏固自己政權，還綁架2300萬人一起推動法理台獨。

總統國慶演說以「共識化分歧，團結守台灣」為主題，第二部分談到兩岸立場，「台灣不會冒進，但對於主權，也不會有所退讓的基本立場。」第三部分約定四個堅持中，蔡英文強調「永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。」

對此，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯受訪時表示，「蔡英文提出四個堅持加上修憲，等於把話講開也講死了。所謂的兩岸主權互不隸屬，就是民進黨的台獨黨綱要推動實現的目標，等於綁架2300萬台灣人民一起向法理台獨邁進。

▲大陸學者認為，蔡英文今年國慶演說加深兩岸對抗。（圖／記者李毓康攝）

再來比較去年國慶演說，蔡英文強調中國不要再單方面的文攻武嚇和外交打壓，並且呼籲北京當局要做一個負責任的大國，在區域及全球，扮演良性的角色，而不是衝突的來源。今年演說內容，蔡英文態度變得更加強硬，自她上任以來第一次把兩岸國號並列陳述，並且推動、加強國防優勢等行動，大踩對岸紅線。

接受《東森新媒體ETtoday》訪問的廈門大學台研院副院長張文生表示，「蔡英文這次演說的敵意和挑釁都近一步升高，幫台灣樹立敵人，委屈都倒向中國大陸。台灣政績推給自己，這種做法就是政客思維，最終目的就是要鞏固個人的權威。」

談到蔡英文未來積極爭取國際話語權，包承柯也指出，依照實際現況來看，從1943年開羅宣言、1945年的波茨坦公告，一直到1971年10月25日聯合國2758號決議，這些一系列有國際法效力的法律文件，足以證明「台灣是中國的一部分。」蔡英文想從國際上去扭轉、改變局勢幾乎不可能，唯一解決方式就是認同「九二共識」，否則兩岸這條路越走越窄。

