國慶連假第一天就喝茫　賓士男停路口呼呼大睡！酒測值0.82

▲64歲陳姓男子，酒後駕車行經台南市安南區鹿耳門大道與工業七路口，因不勝酒力，竟車停馬路上昏睡，被警方查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



64歲陳姓男子，酒後駕車行經台南市安南區鹿耳門大道與工業七路口，因不勝酒力，竟車停馬路上昏睡，台南市警三分局警方據報前往查處，警方請陳男下車，並將車輛移至安全處，於現場對陳男實施呼氣酒精濃度測試，酒測值達0.82MG/L，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

台南市警三分局顯宮派出所於9日下午3時許接獲報案稱，鹿耳門大道與工業七路口有1部自小客車停在路中央，卻一直未移動很可疑，警方獲報後不敢輕忽，立即派員前往查看。

警方到現場發現1台賓士自小客車，停在該路口左轉車道上，且車輛持續發動中，但未有要移動跡象，警方即上前觀察，發現車內只有駕駛1人，且駕駛人呈現睡著姿態，為確認車內駕駛是否安全，警方立即敲打車窗玻璃，試圖喚醒駕駛人，而在隔了30秒後64歲陳姓駕駛人才悠悠醒轉，並將車窗玻璃打開，在打開一瞬間 ，車內濃厚酒味亦隨之飄出，警方在確認陳男身體均無異狀及不舒服處後，持續追問陳男，陳男才坦承是因為酒後不勝酒力，開車開到一半就睡著了，警方立即請陳男下車，並將車輛移至安全處，於現場對陳男實施呼氣酒精濃度測試，酒測值達0.82MG/L，涉嫌公共危險罪嫌。





經了解，陳男係於台南七股區喝完酒後，開車要返回南區，而在途經安南區鹿耳門大道與工業七路口停等紅燈時，因不勝酒力才睡倒在車上。正常而言，如果呼氣酒精濃度達0.5MG/L以上，就會有反應較慢、感覺減低、影響駕駛之現象出現，而陳男酒測值已達0.82MG/L，危險性更大幅增加，但陳男仍還駕駛汽車上路，不只造成自己本身危險，也造成其他用路人危險，也幸而在還沒造成任何傷害前，即被警方查獲，而陳男也要為自己誇張的危險行為，負起刑事責任。

市警三分局表示，針對「酒後勿開車」已宣導多時，但仍有少數民眾心存僥倖，認為自己不會那麼倒楣，殊不知這種心態往往就容易造成車毀人亡的嚴重後果。因此也再次呼籲民眾，如有喝酒應請代駕、坐計程車或是請人接送，就是不要再自己開車上路，警三分局也會針對酒後駕車危險行為，持續規劃勤務加強取締，以保障其他用路人生命、財產安全。