「蔡英文讓中華民國折壽成72年」　馬辦：愧對總統名器

▲110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講話。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

110年雙十國慶大典10日上午於總統府前舉行，總統蔡英文今年國慶演講，以「共識化分歧，團結守台灣」為主題，更提出「四個堅持」。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，所謂的四個堅持，在蔡政府關電視台、破壞獨立機關、濫權迫害異己後，早已成為笑話。

蔡英文今在國慶演說時提出「四個堅持」：自由民主的憲政體制；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。「這是台灣人民給我們的底線，也是我們的最大公約數」。

對於「四個堅持」，蕭旭岑指出，其中自由民主、遵循民意等，在蔡政府強關電視新聞台、蠻橫干預破壞法定獨立機關、以「東廠」大肆濫權迫害異己之後，早已成為笑話。

蕭旭岑質疑，中華民國110年，為何在蔡英文口中折壽成72年，先是外媒投書專文把「中華民國」消失，現在又讓中華民國折壽，蔡英文愧對中華民國總統名器，有負國人所託。

蕭旭岑表示，蔡英文「兩國」的論述方式，違背中華民國憲法，也忤逆了她所依附的美國一貫堅持的政策，讓蔡英文一直宣稱的「不冒進、不挑釁」成為謊言。

蔡英文直言，過去公共議題的討論，很容易因為政黨立場的不同，或是政治認同的分歧，讓原本只是路徑、手段的不同，被無限上綱成意識形態的爭執。這些爭執無助於國家發展，只會讓我們被迫內耗、原地打轉。

蔡英文宣示，想在未來幾年的任期中，引進社會力，共同尋求解決這些議題的路徑，讓社會跟政治部門攜手合作，一起尋找不同意見的最大公約數，把困難的議題一一化解，為國家發展的大方向，奠定最堅實的基礎。

對此，蕭旭岑不以為然，他指出，蔡總統說的團結凝聚共識，經過這五年不斷打壓迫害在野黨，也從未邀在野領袖議論國是，早已是陳年笑話，淪為口號而已。