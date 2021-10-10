「確保年輕人繼續自由奔放」　賴清德：我們正在寫歷史

▲蔡英文、賴清德出席國慶大會。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）



記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文今年國慶以「共識化分歧，團結守台灣」為題發表演說。對此，副總統賴清德10日也透過臉書呼應蔡英文，強調在兩岸關係上向來主張維持現狀，會全力阻止現狀被片面改變，同時確保年輕人繼續自由奔放下去，「我們以台灣為榮，並為她而奮鬥！」

「共識化分歧，團結守台灣。」賴清德今在臉書表示，台灣，立足於婆娑浩瀚的太平洋，擁有勇敢、自信、堅韌、善良的人們，在今天，讓我們驕傲歡聚的不只是國家生日，更是這塊土地上民主自由的生活方式。

賴清德指出，此時此刻，國家所面臨的挑戰，是艱難、複雜且多元的：病毒無情籠罩整個世界、印太區域情勢詭譎、全球經濟的轉變、極端氣候來勢洶洶、能源新時代的開啟、國內產經結構及公平正義，相信只要團結一致、凝聚共識，就能跨越障礙、修復撕裂、建構機制、壯大國家，讓台灣以自信與勇敢的腳步，與自由世界邁步同行。

賴清德提到，蔡英文總統在國慶演說中重申，台灣願意為區域的和平發展，貢獻一己之力，在兩岸關係的立場上，善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張，也會全力阻止現狀被片面改變；蔡總統也宣示永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志，而我們身上有一個共同的責任，要確保這塊土地上的年輕人，可以世世代代，繼續自由奔放下去。

賴清德提及，病毒肆虐全球，台灣能如常生活，在國內有防疫無名英雄的辛苦，以及國人自律生活；國境上有英勇國軍的夙夜守護，以及日漸茁壯的戰備實力；在國際上有卓越的產業團隊，以及優秀運動選手的耀眼成績，相信台灣會越來越好。

賴清德強調，「我們正在寫歷史，這是一段關於團結而非分裂、勇敢而非屈服、希望而非恐懼的歷史，將以此告訴世界，台灣面對這個時代的考驗，在磨練裡堅強、在逆境中前行、在壓力下昂首，我們以台灣為榮，並為她而奮鬥！」

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