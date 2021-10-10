驚悚！大貨車路口撞倒翁再輾過雙腿　肇逃司機辯：沒發現撞到人

記者張君豪／台北報導

國慶日上午8點多，台北市大同區重慶北路、酒泉街口發生一起車禍，一輛大貨車疑似駕駛座位太高，加上車身A柱遮擋視線問題，撞倒一名未走行人穿越道、直接橫跨車道過馬路的陳姓長者（86歲），車輛前輪輾過長者雙腿，造成老先生兩小腿骨折傷重送醫。

▲10日上午一大貨車在北市大同區酒泉街轉彎時輾過老人雙腿肇逃，警方循線找到肇事林姓司機。（圖／記者張君豪翻攝）

警方獲報後循線根據監視器畫面鎖定車主是一間營建廠商，在1小時內聯絡該公司找到肇事司機到案說明。據了解，開貨車肇事的林姓司機（57歲、經查無前科）到案聲稱，當下並未發現車體撞到人，才會駛離現場。

但經大同交通分隊警員秀出肇事路口監視器畫面，林男這才緘默不再辯解。警方表示，林姓司機肇事後將車輛駛離，已經涉及過失傷害、肇事逃逸罪嫌，警詢後將是傷者恢復情況，確定長者提告意願後持續偵辦。

大同警分局交通分隊呼籲，偶傳大車死角在路口轉彎釀成車禍意外：行人穿越馬路時應依規定行走於行人穿越道上，注意來往車輛。大型車車頭前方或A柱旁有視野死角，駕駛者無法注意到，故不論是開車、騎車或行人，皆應與大型車輛保持安全距離，以免因視野死角而發生嚴重事故。

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