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蔡、扁並列兩岸國號　張文生：又炒作兩國論「挑釁底線」

▲▼110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講說。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講說。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／北京報導

總統蔡英文今（10日）發表國慶演說，蔡英文自上任以來首次把兩岸國號「並陳」，強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞。」明顯延伸「一邊一國」接受《東森新媒體ETtoday》訪問涉台學者張文生指出，蔡英文把中華民國和中華人民共和國並列，這種說法沒有新意，陳水扁執政時也講過。「可以確定的是，蔡英文明顯炒作『兩國論』，挑釁對岸底線。」

總統蔡英文國慶演說，引起外界高度關注的就是演說第三部分約定四個堅持，她上任以來首次把兩岸國號「並列」陳述，強調「永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。」

▲▼蔡英文、陳水扁。（合成圖／記者李毓康、沈繼昌攝）

▲前總統陳水扁也曾把兩岸國號「並列」。（合成圖／記者李毓康、沈繼昌攝）

回顧過去歷任總統國慶談話，蔡英文並不是第一位把兩岸國號並列陳述的總統。中華民國91年國慶，陳水扁的演說曾談到，「阿扁謹代表中華民國全體國人同胞，鄭重呼籲中華人民共和國的領導人，應將部署在海峽對岸的四百枚飛彈立即撤除，並公開宣示放棄武力犯台，透過理性的對話，重開兩岸協商的大門，如此才能打破兩岸對峙的僵局。」

當時陳水扁這段話被解讀是「一邊一國」延伸，引起台海很大爭議。如今十九年後，蔡英文再度將兩岸國號並列，並且強調中華民國主權完整性，同時繼續推動憲政體制改革，呼籲各界支持修憲，對於當前複雜嚴峻的兩岸情勢，這些都是挑動中共敏感神經的議題。

張文生分析，「把中華民國和中華人民共和國並列就是『兩國論』的炒作，也是『一邊一國』的延伸思維。雖然這種說法已經沒有新意，足以證明蔡英文的思維就是「兩國論」，對於當前兩岸關係就是一種挑釁性，根本毫無意義。

▲▼廈門大學台研院副院長張文生 。（圖／記者任以芳攝）

▲廈門大學台研院副院長張文生 。（圖／記者任以芳攝）

另外，談到蔡英文總統整體國慶演說以「共識化分歧，團結守台灣」為主題。其中，第二、第三部分強調區域情勢和兩岸挑戰，劍指大陸給予台灣多方壓力，不只是國際外交上打壓，南海、東海的區域秩序受到挑戰，以及台灣西南海域受到共機常態化干擾。談到美日印澳「四方安對話」也很關注台海安全，試圖把台灣問題上升國際角力重要地位。

張文生從四個方面來解析蔡英文演說。第一，把中華民國跟中華民共和國並列，就是兩國論的做法；第二，四個堅持是把兩岸放在敵對的位置；第三，蔡英文說台灣不會冒進，但是提出憲政體制改革，就是一個冒險的行為，後續還要觀察如何改革；第四，蔡英文在意識形態上繼續加深兩岸對抗，甚至上升到中國與世界對抗。

其實，大陸方面最在意蔡英文執意推動「修憲」這條路。張文生也強調，蔡英文未來推動修憲就是踩到「兩岸紅線」，抵觸對抗大陸《反分裂國家法》第八條第三個條件，實際上已經把兩岸和平統一的路堵死。未來，台海局勢將會更加嚴峻。

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