　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蜘蛛咬一口「左腿截肢」存活率剩2％　她崩潰：以為只是長痘痘

▲▼美國德州婦女遭蜘蛛咬傷，差點喪命。（左圖／翻攝自Facebook／Bridgette Garza；右示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國德州一名婦女疑似遭蜘咬傷，差點喪命。（左圖／翻攝自Facebook／Bridgette Garza；右圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合報導

美國德州居民布里琪特（Bridgette Garza）發現臀部長出一顆「痘痘」，原本不以為意，未料竟是蜘蛛咬傷，10天後傷口腐爛，腿部長滿水泡、無法行走，甚至出現幻覺。她一度命危，被醫師研判僅剩2%存活率，但經歷皮膚移植、左腿截肢等多項手術後，竟奇蹟般地康復。

《太陽報》等外媒報導，布里琪特去年9月發現「長痘痘」，雖然感覺疼痛異常，卻因疫情並未立刻就醫，「我不想冒著確診的風險，只是一直想著，疼痛應該很快就會緩解了」。她稍後被診斷罹患「壞死性筋膜炎」（necrotising fasciitis），在加護病房待了17天，病情危急之際，家人甚至已經做好最壞打算。

布里琪特對於手術與治療過程印象模糊，「我什麼都不記得了，但我醒來時，醫師非常訝異」，雖然她剛發現失去左膝蓋以下的腿部時，內心很難接受，但很快就振作起來，重新學習如何走路，如今已經能夠獨立生活。

醫師研判，患者當初在臀部上發現的「痘痘」實際上是蜘蛛咬傷的痕跡，而布里琪特至今仍不知道從哪裡染上病菌，「我很宅，尤其在疫情期間更是如此，所以我真的不知道這是從哪裡來的」。

►地表最可愛「馬卡龍色卡式爐」激殺3.4折

ET快訊
圓規颱風明雨勢最猛　「豪雨以上」熱區出爐
快訊／羅一鈞領唱國歌　史上最巨國旗飛越總統府！
男演員慘死舞台！換佈景遭壓垮「爆頭身亡」
快訊／國1這路段「紫爆」時速19公里　成大型停車場
快訊／第19號颱風「南修」生成！預測路徑出爐
驚傳遭大陸全面封殺！羅志祥：我洗不白了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黎巴嫩陷黑暗時刻！燃油耗盡發電廠關閉　全國大停電料將持續數日

蜘蛛咬一口「左腿截肢」存活率剩2％　她崩潰：以為只是長痘痘

太空中怎啪啪啪？　專家揭男女生理反應大不同：需創意解決

菲律賓總統杜特蒂女兒確診新冠　症狀輕微隔離中

18歲女打身障師巴掌！TikTok惡意挑戰失控　學生破壞公物影片曝

澳洲「恐怖之鳥」攻擊人事件高達3700起　疑與戴口罩有關

捷克執政黨獲大選勝利　近3成得票率未拿下國會多數席次

阿富汗變天後首面對面會談　塔利班警告美國勿顛覆現政權

5個月前才告終！剛果「世紀病毒」伊波拉再現　3歲男童亡

李健熙病逝遺產稅高達12兆！三星一家「斷尾求生」　賣持股2兆韓元

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

23歲網美「熱油噴臉」半臉毀容…　 遭男友狠心拋棄！復健1年過程惹哭網

胡宇威「原先是要跟龍哥一起頒獎的」　全場低頭閉眼...為龍劭華默哀10秒

吳慷仁跺腳問邱澤「我有長腿又香香的嗎」　他神回「要不要摸摸你」..一次一格XDD

青春住了楊丞琳！飆唱《雨愛》《曖昧》　狂勾偶像劇回憶…粉絲超激動合唱ＸＤ

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

黎巴嫩陷黑暗時刻！燃油耗盡發電廠關閉　全國大停電料將持續數日

蜘蛛咬一口「左腿截肢」存活率剩2％　她崩潰：以為只是長痘痘

太空中怎啪啪啪？　專家揭男女生理反應大不同：需創意解決

菲律賓總統杜特蒂女兒確診新冠　症狀輕微隔離中

18歲女打身障師巴掌！TikTok惡意挑戰失控　學生破壞公物影片曝

澳洲「恐怖之鳥」攻擊人事件高達3700起　疑與戴口罩有關

捷克執政黨獲大選勝利　近3成得票率未拿下國會多數席次

阿富汗變天後首面對面會談　塔利班警告美國勿顛覆現政權

5個月前才告終！剛果「世紀病毒」伊波拉再現　3歲男童亡

李健熙病逝遺產稅高達12兆！三星一家「斷尾求生」　賣持股2兆韓元

快訊／蔡英文將現身國慶大典　狙擊手曝光！總統府頂樓戒備

快訊／「國民女婿」羅一鈞、「國民女友」羅嘉翎領唱國歌

《洛時》記者向天使發警訊：大谷翔平可能轉戰道奇

前英國一姊談拉杜卡努輸球不意外　「她最好是不要想太多」

圓規颱風明雨勢最猛！環流＋東北風夾擊　「豪雨以上」降雨區域出爐

匯款到義大利幫助上海前男友　這個邏輯不對！婦人保住8萬

他買重機問「新車可卯起來飆嗎」？網殘酷回：你這台騎不快、放心

房間傳出「小動物呻吟聲」　老師開門驚見他們的小秘密

快訊／史上最巨大國旗飛越總統府　CH-47吊掛「65坪」飄揚空中

直擊／政壇大咖齊聚國慶典禮　馬英九、朱立倫中華民國口罩吸睛　

氣老爸下車太久！沙皮狗「猛按喇叭」　坐駕駛座表情超母湯：快給我滾回來

國際熱門新聞

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

差33歲父女戀！　嫩妹嬌喊：是真愛

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

澳洲「恐怖之鳥」狂攻擊路人　疑與戴口罩有關

外星人？巨岩如雷射切割　完美分2半

TikTok歪風！18歲女打老師巴掌　學生暴走影片曝

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

太空中怎麼啪啪啪？　專家揭男女大不同

捷克執政黨勝選　但未獲國會多數席次

男友爽吃姐妹丼　爸媽要她「讓妹妹」氣炸

剛果「伊波拉病毒」再現　3歲童亡

首次面對面會談　塔利班警告美國勿顛覆現政權

他淚訴遭「女排甜心」妻家暴！律師回應了

美國瘋《魷魚遊戲》！警察玩木頭人學生崩潰

更多熱門

相關新聞

男友爽吃姐妹丼　爸媽要她「讓妹妹」氣炸

男友爽吃姐妹丼　爸媽要她「讓妹妹」氣炸

美國一名女網友最近在Reddit透露，她交往5年的男朋友背著她，偷偷與她罹癌的妹妹上床，還導致妹妹懷孕，但更令她感到憤怒的是，她的父母在知道此事後，居然認為她作為姐姐應該要「讓著妹妹」，讓她氣炸要與父母斷絕關係。

差33歲父女戀！　嫩妹嬌喊：是真愛

差33歲父女戀！　嫩妹嬌喊：是真愛

13歲兒子發現老爸「穿胸罩、吃屎照」慘遭滅口！

13歲兒子發現老爸「穿胸罩、吃屎照」慘遭滅口！

上訴法院再擋！德州最嚴「心跳法案」暫恢復施行

上訴法院再擋！德州最嚴「心跳法案」暫恢復施行

地方媽媽失業轉戰性愛片　大勝嫩妹

地方媽媽失業轉戰性愛片　大勝嫩妹

關鍵字：

北美要聞蜘蛛

讀者迴響

熱門新聞

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　疑有喜回應了

又是這習慣釀慘劇！24歲女整顆眼球廢了

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

女客除毛前無套激戰！她見鬆垮流汁崩潰

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民狂推這2位

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

LINE熱門貼圖下殺1折！　26款限時下載

傻眼！五倍券少1000　與店員拆封確認竟無法換

張雅琴狠酸博恩落淚、鄭家純屠龍：很假

快查第11期有沒有你？疫苗預約平台今開放「資格查詢」

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

軍帽女總統府前抗議、吃屎哥怒喊「蘇貞昌下台」　警方火速驅離

姊弟29F跳下身亡　留絕望遺書：不想寫作業了

更多

最夯影音

更多
郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱
鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面