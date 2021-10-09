她工讀養癌妹驚見男友爽吃姐妹丼　懷孕後爸媽要她「讓妹妹」氣炸

▲美國一名女子辛苦照顧患癌的妹妹，但妹妹卻在病癒後與姐姐的男友上床還懷孕，讓女子氣炸。此為示意圖，與本新聞無關，下同。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

美國一名女網友最近在Reddit透露，她交往5年的男朋友背著她，偷偷與她罹癌的妹妹上床，還導致妹妹懷孕，但更令她感到憤怒的是，她的父母在知道此事後，居然認為她作為姐姐應該要「讓著妹妹」，讓她氣炸要與父母斷絕關係。

據《每日星報》報導，這名女網友與她的妹妹並無血緣關係，在她4歲那年，因為父親與繼母結婚，讓她與小一歲的妹妹從此變成家人。女子表示，她和妹妹的關係一直很好，不幸的是，妹妹在14歲那年被診斷患癌，儘管妹妹在2年後病癒，卻一直受到家人的過度保護。

由於家裡的錢都被妹妹用來治病了，因此女子自中學起，就十分懂事地主動放棄所有課外活動，這樣她就能半工半讀，還有多餘的時間照顧妹妹。在妹妹康復後，女網友在大學裡認識了男友本（Ben），並在畢業時搬出家裡與本同居。

本來女網友認為生活已逐漸步入正軌，但沒想到今年7月的一場意外打亂了一切，「當我回家走進臥室時，我看見妹妹和本一起躺在床上，於是我和本分手了。」更過分的是，妹妹最近又約女網友到一家咖啡廳去見面，並告訴她自己已經懷孕了，將在近期內與本結婚。

悲痛欲絕的女網友將妹妹留在咖啡廳獨自離去，沒想到她的父母知道後，居然將女子叫到家中，嚴厲地責罵她為什麼不讓著妹妹，「我告訴他們我也是他們的女兒，卻被告知如果我不接受妹妹和本的關係，那他們就不會再和我聯繫了」。

女子強調，「我並沒有因為本選擇了妹妹而不是我而感到妒忌，但妹妹明知我和本已經在一起這麼久了，還要和本上床，這對我造成了很大的傷害，我不可能原諒妹妹。」她表示，她在拒絕了妹妹提出希望自己能當「前男友與妹妹的小孩」的乾媽後，就發email通知全家人要和他們斷絕關係。

她也表示，自己能理解繼母對於曾罹癌的妹妹能存活下來的慶幸，但「我不想原諒他們並成為他們小孩的保姆」，而且這個家已經沒有她的立足之地，因此她才下定決心要果斷離去。

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