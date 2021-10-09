差33歲父女戀！54歲「乾爹」掏大疊鈔票給她花　正妹嬌喊：是真愛

▲ 二人已經相戀多年二年多。（圖／翻攝自Instagram／@nicoledownns）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國密西根州一名年輕女孩愛上年紀比她大上33歲的男子，二人甜蜜的生活點滴在網路上引起話題。男方經常送她名牌精品，還為她的一系列整形手術買單，卻引來部分網友質疑二人關係不單純。但女孩堅稱，她真心愛著男友，也認真想和他步入婚姻。

《每日星報》報導，21歲的唐斯（Nicole Downs）和54歲男友麥可（Michael）已經交往多年，2020年8月在IG上正式公開二人的關係，「我從來沒上傳過我們的合照，這是我和交往一年多的男友。自從認識以來，我們就形影不離。因為年齡差距的關係，我沒PO過他的照片，也不想處理他人的負面情緒，但這是我的人生，我要做讓自己開心的事。」

唐斯經常在TikTok分享二人的互動，吸引多達48萬人追蹤。她在一段影片中半開玩笑地表示，他們才約會過一次，她就搬到麥可家住了二年，也在其他影片中細數麥可這些年來買給她的禮物，包括名牌包和精品服飾，還付錢送她去打肉毒桿菌、做豐唇和提臀手術。麥可更曾在鏡頭前掏出1800元現鈔（約新台幣5萬元），直接給唐斯花。

唐斯在有關麥可的貼文中都會使用「乾爹」（sugar daddy）的標籤，但她堅稱，自己是真心愛麥可，更多次表示想和麥可結婚，與他度過餘生。

公開這段戀情令他們受到不少異樣眼光，但也獲得許多網友支持，紛紛留言表示，「這就是我所追求的」、「有人實現我的夢想讓我有點生氣，但我愛你們」、「我以前覺得這很奇怪，但你們越看越可愛」。

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