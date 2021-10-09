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13歲少年發現老爸「穿胸罩、吃屎」戀物癖照　慘遭滅口！

▲▼13歲少年發現老爸「穿胸罩、吃屎」戀物癖照　慘遭滅口！。（圖／達志影像／美聯社）

▲法官認為，馬克對自己的所作所為毫無悔意。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國科羅拉多州一名60歲男子2012年殺害親生兒子並棄屍野外，8日遭判處最高48年的徒刑。當時年僅13歲的死者，因為不小心發現父親穿著女性內衣以及吃尿布上糞便的戀物癖照片，慘遭該名男子滅口。據悉，死者的父母早在多年前就已經離婚，但事發當時正值感恩節，根據法院規定，他必須去探望父親，怎知卻是羊入虎口，因此遭到殺害。

根據《紐約郵報》報導，現年60歲的馬克（Mark Redwine）8日因二級謀殺罪與虐待兒童致死等罪名遭判處最高48年的徒刑。檢察官表示，馬克因為被兒子狄倫（Dylan）發現自己身穿女性胸罩以及吃尿布上糞便的照片，惱羞成怒，將對方殺害。

▲▼13歲少年發現老爸「穿胸罩、吃屎」戀物癖照　慘遭滅口！。（圖／臉書）

▲狄倫慘遭父親殺害並棄屍戶外。（圖／臉書）

自馬克與前妻離婚後，狄倫便由媽媽扶養。但因法院下令狄倫必須在感恩節去探望父親，因此狄倫在2012年11月曾自己前往馬克的家中。根據狄倫的朋友作證稱，他在事發前就發現父親這些「奇怪的照片」，因此曾表示自己不想與父親見面，但是礙於規定還是只能去看望父親，怎知同月19日便傳出失蹤消息。

馬克當時聲稱，自己回家時突然找不到兒子，只看到桌上有一碗吃剩的麥片，電視則是轉到兒童頻道。馬克的辯護律師猜測，狄倫是遭到陌生人綁架，或是自己在外散步時不慎被野生動物攻擊。由於當時遲遲無法尋獲狄倫的屍骨，因此案情就這樣陷入膠著。

直到2013年6月，有人在馬克家附近發現狄倫的部分遺骸，2015年11月則有另外2名路人在附近發現狄倫的頭骨。而馬克直到2017年7月，才正式被起訴並逮捕。

狄倫的母親痛批前夫奪走了兒子的青春，而狄倫的哥哥柯里（Cory）則表示，「在沒有狄倫的9年裡簡直就是地獄。我不能讓他復活，不能和他說話。我夢見狄倫，他是我的英雄，他在這13年裡活得比60歲的馬克還像個男人。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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