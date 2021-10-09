快訊／墾丁颱風環流掀長浪　失蹤潛水客找到了

▲海巡搜救潛水客。（資料照／郭世賢攝）

記者陳崑福／屏東報導

34歲潛水客今(9)日下午5時，與友人一同到墾丁潛水，因風面浪很大，海象不佳，失去行蹤，海巡獲報已已派員搜救。而剛剛傳出最新消息，已經找到失蹤潛水客，正在返回岸際途中。

受颱風外圍環流影響，恆春墾丁海域浪高超過1.5米，基於安全，墾管處在南灣等海域插上紅旗警戒，海巡人員也派員勸離遊客，但有一名潛水客與友人出海潛水剛，因海浪過大，水底流速強勁，約5時許失去蹤跡，海巡人員獲報已出動巡邏艇在進行海陸搜救，隨後傳出消息，人已尋獲。