澎湖怪病入侵本島！恆春民眾皮膚紅疹超癢　連假遊墾丁要小心

▲屏東恆春也出現怪病 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

澎湖日前爆發民眾大規模皮膚出現紅疹現象，恆春鎮最近有出現這種現象，研判毛毛蟲引發，由於國慶連假即將到來，預估湧入超過7萬人次遊客，由於遊客多在室外活動，醫師提醒民眾及遊客最好遮蔽皮膚，或遠離毛毛蟲出沒地點。

澎湖上月底爆發民眾不明原因引發頸部及手臂紅疹，到醫院、診所求診，一度引起民眾惶恐；恆春地區最近也出現這種現象，由於很癢，趕緊就醫。

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恆春旅遊醫院感染科醫師孫武表示，最近門診陸續有發現一些病患皮膚紅疹，大多發生在衣服沒有遮蔽到的地方，如肩頸、背部及手臂等身體部位，「就是不知道接觸到甚麼或是什麼原因引起」，但類似病患就診人數增加。但有鎮民發現最近看到很多毛毛蟲，「樹葉都被啃光」。

由於恆春地區最近刮起落山風，有可能刮風將灰塵、樹上的粉塵吹下來、或是懷疑毛毛蟲（下圖，民眾提供）的刺毛飄散衣物導致皮膚間接接觸，或空氣中飄散著刺毛，皮膚產生接觸性的過敏反應。

孫醫師提醒，無論在外或在家看到毛毛蟲，記得要閃遠一點。穿短袖衣服會在手前臂有紅疹及皮膚癢情形，

恆春衛生所表示，第一起案例發生在台26線某餐館周邊的草地，已經請鎮公所前往消毒，但這狀況確實類似2009年恆春工商狀況，極有可能是附近毛毛蟲的剛毛，隨著落山風四處飛散在校園空曠處，屬於大自然的狀況，沒有能快速解決的方式，只能請民眾儘快就醫治療止癢，避免接觸，並已通報屏縣衛生局。