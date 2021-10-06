國慶3天連假飯店民宿大客滿　估7萬遊客擠爆墾丁　

▲恆春警方規劃國慶連假交通疏導勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

國慶3天連假，墾丁地區大型飯店訂房率幾近滿床，其他飯店也都在8成以上水準，周邊民宿核心區也客滿，恆春警方預估有過7萬人次遊客南下恆春半島旅遊，已規劃交通疏導勤務措施，籲請用路人配合 ，並遵守中央疫情指揮中心指引防疫規範「隨時戴口罩」。

國慶3天連假，為疏緩各地旅客及返鄉遊子大量湧入的車潮造成交通壅塞，恆春警方於各易壅塞路段及觀光景點，台26線車城、南灣、墾丁路段，規劃綿密警力並部署紐澤西護欄及交通錐，並視交通狀況實施車輛分流。

另在台26線及替代道路沿線設置道路指示牌，指引駕駛人行車動線，針對墾丁大街一帶違規臨停、併排等亦規劃勤務，加強取締交通違規；由於10月為交通安全月，也結合三工處CMS看板託播宣導「路口慢看停、行人停看聽」，期使減少交通事故，讓民眾平安出門、快樂返家。

恆春警方預估，3天連假中，預估往返台東、墾丁的車潮連假前兩天，每天南下都會接近3萬車次，而以連假首日上午8時至下午1時最多；北上車潮最多時段為連假末2日下午2時至8時；建議民眾可避開車流尖峰時段，快樂出遊。