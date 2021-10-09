比基尼妹來了！墾丁訂房爆滿每小時逾3千車湧入　小琉球萬人朝聖

▲正妹衝浪客把握機會一大早趕往衝浪、戲水。（民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

國慶連假第1天，墾丁各主要飯店、民宿幾乎客滿，而3天連假預估將湧入7萬遊客，屏東縣警局也在通往墾丁、台東主要道路派駐員警疏導交通勤務，另受颱風環流影響，今(9)日早上，墾丁地區出現高1米以上大浪，不少衝浪客把握機會一大早趕往衝浪、戲水，比基尼妹也趁早上時段人比較少，享受快意浪潮。

▲▼遊客一大早到墾丁沙灘衝浪 。（圖／潘豐田提供）

今天是國慶連假第一天，許多遊客避免塞車，提早出門，台一線枋寮建興路、五叉路一大早就出現大批車潮；5至6點南下車輛就有1042台，6至7點更接近2000台；7至8點來到2531台，8至9點已超過3000台。枋寮警方一大早就出動員警在該路口疏導車流，籲請用路人遵守警方指揮，確保交通安全。

墾丁地區因連假關係，各大飯店及核心民宿幾客滿，恆春警方預估有7萬人次湧入，也規劃好交通疏導措施，在各易壅塞路段及觀光景點，台26線車城、南灣、墾丁路段，規劃綿密警力並部署紐澤西護欄及交通錐，並視交通狀況實施車輛分流，於台26線及替代道路沿線設置道路指示牌，指引駕駛人行車動線，針對墾丁大街一帶違規臨停、併排等亦規劃勤務，加強取締交通違規，籲請遊客配合。

小琉球今早到9點為止，已有超過2300名以上遊客登島，預估登島遊客也在近萬人次。今早受颱風環流影響，墾丁南灣等海域出現高1米以上大浪，早鳥遊客趕往衝浪，享受隨浪衝刺的感覺，讓海灘一下子熱鬧起來，由於天氣晴朗，預估稍後遊客會增加，讓海灘恢復疫情以前盛況。