國慶連假首日台南湧人車　白河、新化警加強疏導交通

▲國慶連假第一天，台南後壁、新化觀光景點湧入人潮，自河、新化分局警方出動大批警力，管制疏導交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國慶連假第一天，後壁區「菁寮老街」因「俗女養成記2」之熱播，於早上10時後陸續人潮湧入，中午約有上千名遊客前來遊玩，白河分局也於老街兩側路口派遣警力加強疏導，避免有違規停車影響道路通行，下午人潮預計將更多，白河分局也將加派義交協勤。

另10月份為全國交通安全月，白河警也結合後壁區公所於人潮聚集處以手舉牌、廣播方式加強路口及行人交通安全宣導，戴口罩、勤洗手、垃圾不落地宣導。

此外，新化警分局為紓解國慶日連續假期（10月9至11日）車潮，針對轄內幹道及重要景點規劃交通疏導措施，讓用路人能有平安順暢的國慶假期，新化分局長蘇政敏，8日剛上任，9日一早即前往視察國慶連假交通疏導執行情形，並慰問執勤員警。

新化警分局提醒駕駛人利用深夜暫停收費時段避開車潮，暫停收費時段為10月9日至11日每天深夜0時至凌晨5時暫停收費。警方提醒民眾出門前先利用手機下載APP「高速公路1968」查詢道路狀況，行駛途中亦可透過警廣、路上電子資訊看板，彈性調整行車路線，避開易壅塞路段、時段，減少等候時間。





為因應觀光人潮湧入，新化警分局針對轄內國八與台19甲線、台20線等重要道路及虎頭埤、山上水道博物館、左鎮化石館等觀光景點周邊道路加強交通疏導，並加強路況巡邏查察，運用交通器材將車輛有效分流及管制，善用電台廣播系統提醒用路人耐心等候及改道。

新化警分局長蘇政敏呼籲，用路人應遵守號誌管制疏導措施，耐心行駛，循序漸進，注意車前狀況並保持車距及路口淨空，避免發生交通事故，為了保障大家生命安全，切勿酒後駕車；另警方也將針對沿線違規停車加強取締及驅離，請駕駛朋友共同配合，以維護行車秩序及交通安全。