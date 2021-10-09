國慶連假前一晚搶救交通　日月潭3樓高路樹「突倒霸路」漏夜移除

▲日月潭環潭公路大樹在國慶連假前一天倒塌，集集警即刻搶通（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

國慶連假首日天氣晴朗，交通「地雷區」之一的日月潭交通尚稱順暢，不過環潭公路在8日晚間卻無端發生大型路樹倒塌，高約3層樓的樹身完全阻斷雙向交通；警方獲報後立刻派員會同公路局人員趕抵現場，以電鋸分切枝幹、路過民眾也熱心協助移除，耗費超過3小時後終於清空路面，才沒有阻礙今天的大量出遊車潮。

集集警分局指出，8日19時50分獲報日月潭環潭公路（台21甲線）4公里處發生路樹倒塌，影響道路雙向車輛通行；為確保國慶連假日月潭週邊交通無礙，伊達邵派出所巡佐蔡瑞華立即前往現場，並同步通報公路總局第二養護工程處信義工務段派員處理。

蔡瑞華到達現場後發現，倒塌路樹約有3層樓高，於是動手以電鋸切割樹身，並請用路人協助搬移路面；終於在晚間9時10分左右，將斷枝殘幹全數清除、恢復單線雙向通車，後續由信義工務段人員協力處理，於23時5分恢復雙向通車。



集集警分局長黃壬鍵呼籲民眾和遊客，日月潭周邊道路蜿蜒曲折、路樹眾多，在行駛環潭公路時仍應隨時警戒注意路況，如有路況相關疑問可立即撥打日月潭派出所電話（049-2676142）詢問，確保連假快樂出遊、平安回家。



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