　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國慶連假前一晚搶救交通　日月潭3樓高路樹「突倒霸路」漏夜移除

▲日月潭環潭公路大樹在國慶連假前一天倒塌，集集警即刻搶通。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲日月潭環潭公路大樹在國慶連假前一天倒塌，集集警即刻搶通（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

國慶連假首日天氣晴朗，交通「地雷區」之一的日月潭交通尚稱順暢，不過環潭公路在8日晚間卻無端發生大型路樹倒塌，高約3層樓的樹身完全阻斷雙向交通；警方獲報後立刻派員會同公路局人員趕抵現場，以電鋸分切枝幹、路過民眾也熱心協助移除，耗費超過3小時後終於清空路面，才沒有阻礙今天的大量出遊車潮。

集集警分局指出，8日19時50分獲報日月潭環潭公路（台21甲線）4公里處發生路樹倒塌，影響道路雙向車輛通行；為確保國慶連假日月潭週邊交通無礙，伊達邵派出所巡佐蔡瑞華立即前往現場，並同步通報公路總局第二養護工程處信義工務段派員處理。

▲日月潭環潭公路大樹在國慶連假前一天倒塌，集集警即刻搶通。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲日月潭環潭公路大樹在國慶連假前一天倒塌，集集警即刻搶通。（圖／記者高堂堯翻攝）

蔡瑞華到達現場後發現，倒塌路樹約有3層樓高，於是動手以電鋸切割樹身，並請用路人協助搬移路面；終於在晚間9時10分左右，將斷枝殘幹全數清除、恢復單線雙向通車，後續由信義工務段人員協力處理，於23時5分恢復雙向通車。

集集警分局長黃壬鍵呼籲民眾和遊客，日月潭周邊道路蜿蜒曲折、路樹眾多，在行駛環潭公路時仍應隨時警戒注意路況，如有路況相關疑問可立即撥打日月潭派出所電話（049-2676142）詢問，確保連假快樂出遊、平安回家。
 

►微熱山丘砸18億轉戰南投新設旺來園區　打造全新森林化觀光工廠

►地表最可愛「馬卡龍色卡式爐」激殺3.4折

ET快訊
快訊／花蓮富里3槍響！村長中彈衣服背部染整片血
高雄路竹工廠狂燒4小時！　消防121人持續搶救中
快訊／習近平「反台灣獨立」談話　蔡英文回應了
台北電影獎5美3帥出爐！林柏宏「man台油頭」奪最帥
口渴才喝水？秒測「你身體多缺水」　超過5項＝快乾涸了
艾瑞絲「透膚丁字褲」打撞球！　轉身狂炸渾圓美臀
邱澤、許瑋甯爆秘戀後「首同台」！　尷尬互動曝光
快訊／北市中山區南京東路餐廳火警　1人輕傷
上班族的BNT來了！「這縣市」宣布加開5天快打站
軍公教擬調薪逾3%　可望創25年最高調幅紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／花蓮富里3槍響！村長中彈衣服背部染整片血　疑債務糾紛

高雄路竹工廠狂燒4小時！大量塑膠製品助燃　消防121人持續搶救中

教授諷焦糖哥哥「被利慾薰心的糖」挨告　法官認「善意」判無罪

路平專案施工義交「阻機車男通行」　遭持鐵條狂毆送醫

快訊／北市中山區南京東路餐廳火警　1人輕傷無人送醫

國慶連假前一晚搶救交通　日月潭3樓高路樹「突倒霸路」漏夜移除

14歲國中棒球員受訓中暑亡　陳其邁出席追思會下令「追真相究責」

快訊／墾丁颱風環流掀長浪　失蹤潛水客找到了

快訊／義交疏導交通遭突襲！鐵管+斧頭狂擊送醫　警抓人究責

二度酒駕被逮判刑5月　男求減刑「女兒遭酒駕撞死」藉酒澆愁

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

王思佳產後漲奶「下樓梯要捧」XD　天天「翻起來洗」：發現新世界！

楊麗菁還原「醫院遭女毆打」　報案求自保：她誣指我！

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

史上最強徒弟蛇丸來PK！FRED與蛇丸的六星級露營初體驗！｜佛瑞德遊記｜Feat.蛇丸

快訊／花蓮富里3槍響！村長中彈衣服背部染整片血　疑債務糾紛

高雄路竹工廠狂燒4小時！大量塑膠製品助燃　消防121人持續搶救中

教授諷焦糖哥哥「被利慾薰心的糖」挨告　法官認「善意」判無罪

路平專案施工義交「阻機車男通行」　遭持鐵條狂毆送醫

快訊／北市中山區南京東路餐廳火警　1人輕傷無人送醫

國慶連假前一晚搶救交通　日月潭3樓高路樹「突倒霸路」漏夜移除

14歲國中棒球員受訓中暑亡　陳其邁出席追思會下令「追真相究責」

快訊／墾丁颱風環流掀長浪　失蹤潛水客找到了

快訊／義交疏導交通遭突襲！鐵管+斧頭狂擊送醫　警抓人究責

二度酒駕被逮判刑5月　男求減刑「女兒遭酒駕撞死」藉酒澆愁

台北電影獎不斷更新／《無聲》陳姸霏抱走最佳新演員

陸軍步校2人炸傷　疑2下士「拿未爆彈敲頭盔」嬉鬧

快訊／花蓮富里3槍響！村長中彈衣服背部染整片血　疑債務糾紛

耳屎別挖了！醫曝「3大秒用」：應改稱耳黃金　

BYG選手透露選角機密遭禁賽　西門夜說「15字回應」…1.5萬人讚爆

狗狗喵皇開刀後半小時可走路　秀傳微創中心傳授「減痛絕育」

胡宇威「原本要跟龍劭華一起頒獎」　感傷出席北影：今天只有我一人

台北電影獎／劉冠廷奪男配！激動謝女友孫可芳　台語感動喊話阿嬤

快訊／習近平「反台獨」談話後　蔡英文高喊「堅守民主自由前線」

高雄路竹工廠狂燒4小時！大量塑膠製品助燃　消防121人持續搶救中

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

社會熱門新聞

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

獨／中職最強投「放水」消失23年　親曝現況

黑人看盜版東奧　安博老闆遭搜索

即／首起偽造五倍券！他家庭聚餐吃牛排　店家摸出這裡怪

快訊／小琉球交通船起火　遊客嚇壞驚逃

葉媽媽公祭各幫派4千黑衣人塞爆　警逮百名青少年

人體試驗分屍案　實習醫師成幫兇

搏命特斯拉「重油門對撞」　慘況背後原因曝

即／義交疏導交通遭突襲　鐵管+斧頭狂擊送醫

二兵尿遁落跑　憲兵全面追人

快訊／台南舢舨翻覆3人落海　海空聯合搜救中

桃園女遭「死纏爛打」　警察看不下去霸氣嗆聲了

為8萬包養金正妹摩鐵連結　睜眼「不見豪車」遭性侵

快訊／國1路竹段旁工廠火警　車流回堵9公里

更多熱門

相關新聞

LINE熱門貼圖下殺1折！　26款限時下載

LINE熱門貼圖下殺1折！　26款限時下載

LINE貼圖超狂優惠來了！為慶祝雙十國慶日，LINE特別精選26款貼圖限時1折，通通只要新台幣6元就能打包回家用到爽。

台鐵再加開4班車　18時開放訂票

台鐵再加開4班車　18時開放訂票

關鍵字：

日月潭環潭公路路樹國慶連假交通

讀者迴響

熱門新聞

美女網紅離世！「18歲長黑痣沒管」卻是癌末

鄭家純屠龍「裡面什麼都沒穿」！　直播觸及破100萬

BYG被爆洩漏戰隊機密地下操盤　

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

男友LINE傳「2字」暗號！老司機搖頭：分吧

王思佳曬「產後真實肚子」！網激讚

誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民狂推這2位

丁特《天堂M》槓橘子官方終聲明

一秒分辨台北人！「2特徵」天龍人認了

女歌手亂收禮物　回台「夜夜春夢」

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

快訊／《LOL》BYG茂安確定禁賽

快查第11期有沒有你？疫苗預約平台今開放「資格查詢」

高鐵42員工大鬧醫院3hrs打到莫德納　懲處出爐

更多

最夯影音

更多
雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！
陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面