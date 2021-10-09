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台南《刈香傳藝．陣有藝思》10神看戲　「出巡大媽」與千歲爺隔63年破冰同台

▲2021台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》9日晚上於永華市政中心西側廣場再度登場，台南市長黃偉哲、市議會議長郭信良接接駕，「出巡大媽」和西港慶安宮千歲爺隔63年「同場」十分殊勝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲《刈香傳藝．陣有藝思》9日晚上於永華市政中心西側廣場再度登場，台南市長黃偉哲、市議會議長郭信良接接駕，「出巡大媽」和西港慶安宮千歲爺隔63年「同場」十分殊勝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》9日晚上7時30分許於永華市政中心西側廣場再度登場，繼8日有9尊神尊出席，9日晚土城正統鹿耳門聖母廟「出巡大媽」亦出席，台南市長黃偉哲、市議會議長郭信良、文化局長葉澤山皆到場接駕，由於「出巡大媽」和西港慶安宮千歲爺難得的隔63年「同場」，十分難得殊勝。

▲2021台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》9日晚上於永華市政中心西側廣場再度登場，台南市長黃偉哲、市議會議長郭信良接接駕，「出巡大媽」和西港慶安宮千歲爺隔63年「同場」十分殊勝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，感謝製作團隊陳錦誠老師、顧哲誠老師能夠成就這場非常具有深厚文化意義的表演，結合了傳統陣頭與現代的舞台燈光設計藝術，賦予傳統藝術新的生命，讓台南這個傳統的城市激盪出新的現代意義。

▲2021台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》9日晚上於永華市政中心西側廣場再度登場，台南市長黃偉哲、市議會議長郭信良接接駕，「出巡大媽」和西港慶安宮千歲爺隔63年「同場」十分殊勝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，黃偉哲也說正統鹿耳門聖母廟「出巡大媽」，與西港慶安宮千歲爺事隔63年的今日能夠同台看戲，這是宗教界盛事，他非常感動，這場觀眾中有神也有人的精彩傳藝盛典，一定讓人驚艷，並且值得懷念。

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▲2021台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》9日晚上於永華市政中心西側廣場再度登場，台南市長黃偉哲、市議會議長郭信良接接駕，「出巡大媽」和西港慶安宮千歲爺隔63年「同場」十分殊勝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

連續兩晚在永華市政中心西側廣場舉辦的《刈香傳藝．陣有藝思》，繼8日9尊神尊（西港慶安宮千歲爺、佳里幽冥殿地藏王菩薩、佳里吉和堂李府大神、海寮普陀寺楊府太師、善化慶安宮四媽祖、八份姑媽宮仙姑娘媽、詠春兩廣龍獅戰鼓團佛祖、三股龍德宮天上聖母、鹿耳門天后宮媽祖）出席觀賞，由於因故不相往來的正統鹿耳門聖母廟「出巡大媽」和西港慶安宮千歲爺，9日晚上出現難得的「同場看戲」畫面，信徒爭相目睹神尊同台的風采，現場更加熱鬧。

▲2021台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》9日晚上於永華市政中心西側廣場再度登場，台南市長黃偉哲、市議會議長郭信良接接駕，「出巡大媽」和西港慶安宮千歲爺隔63年「同場」十分殊勝。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2021台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》9日晚上於永華市政中心西側廣場再度登場，台南市長黃偉哲、市議會議長郭信良接接駕，「出巡大媽」和西港慶安宮千歲爺隔63年「同場」十分殊勝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鹿耳門聖母廟表示，這是雙方神尊63年來首度「破冰」相見，土城正統鹿耳門聖母廟「出巡大媽」9日入座，這也是祂睽違10多年再度出門，廟方特地為媽祖盛裝打扮出席，並出動宋江陣、白鶴陣、金獅陣等陣頭約300多位信徒護送媽祖到場。文化局表示，今年是國定民俗西港刈香香科年，由西港慶安宮千歲爺做東，眾家神尊作陪，兩天齊聚10座神尊，形成「眾神明相揪看戲」的熱鬧奇景。

▲2021台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》9日晚上於永華市政中心西側廣場再度登場，台南市長黃偉哲、市議會議長郭信良接接駕，「出巡大媽」和西港慶安宮千歲爺隔63年「同場」十分殊勝。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2021台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》9日晚上於永華市政中心西側廣場再度登場，台南市長黃偉哲、市議會議長郭信良接接駕，「出巡大媽」和西港慶安宮千歲爺隔63年「同場」十分殊勝。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2021台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》9日晚上於永華市政中心西側廣場再度登場，台南市長黃偉哲、市議會議長郭信良接接駕，「出巡大媽」和西港慶安宮千歲爺隔63年「同場」十分殊勝。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2021台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》9日晚上於永華市政中心西側廣場再度登場，台南市長黃偉哲、市議會議長郭信良接接駕，「出巡大媽」和西港慶安宮千歲爺隔63年「同場」十分殊勝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市議會議長郭信良、市議員沈震東、蔡筱薇、沈家鳳、黃麗招、蔡旺詮，及立委林宜瑾9日晚上也都到場支持。

▲2021台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》9日晚上於永華市政中心西側廣場再度登場，台南市長黃偉哲、市議會議長郭信良接接駕，「出巡大媽」和西港慶安宮千歲爺隔63年「同場」十分殊勝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局指出，《刈香傳藝．陣有藝思》將陣頭傳藝從街頭搬上舞台演出，以現代藝術手法重新演繹，演出陣容堅強，包括正和軒民俗古樂團、台南應用科技大學舞蹈系、泰山民俗技藝團、七股竹橋國民小學、八份開基姑媽宮、溪南寮金獅學會、三股龍德宮、永康詠春兩廣龍獅戰鼓團、佳里吉和堂八家將、八方傳統藝陣創新藝團、國立台南藝術大學中國音樂學系箏樂團、海寮普陀寺南管、善化慶安宮、佳里幽冥殿、西港慶安宮等團隊，共同演繹2021台南藝術節的開場大戲。

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