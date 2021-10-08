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颱風國慶日逼近！連假可能「海、陸警連發」　一圖看懂暴雨熱區

▲▼颱風圓規。（圖／氣象局）

▲颱風在國慶日逼近台灣，連假後兩天降雨增多。（圖／氣象局）※點圖放大

記者李宜秦／台北報導

今年第18號颱風「圓規」稍早生成，中央氣象局表示，圓規在國慶連假第二天的下半天逐漸靠近台灣，連假第三天距離台灣最接近，若颱風發展完整，有可能於連假第二天、也就是國慶日發布海上颱風警報，如果颱風更加靠近，則有機會在連假第三天、也就是下周一發布陸上警報。

氣象局技正王君賢表示，今日開始到周日上半天西半部溫度偏高，今日高溫約36度，東半部因為有零星雨勢，氣溫略低於西半部。

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▲▼颱風圓規。（圖／氣象局）

▲颱風圓規將穿越巴士海峽。（圖／氣象局）

台灣南方的大低壓帶中有兩個颱風獅子山、圓規，位於南海的獅子山將往中南半島移動，對台灣沒有影響。位於菲律賓東方的圓規則會慢慢增強，並往巴士海峽前進，國慶日下半天開始，台灣附近東北風增強，下周一、二受到圓規環流影響，北部、東半部降雨明顯。

王君賢指出，明後兩天天氣穩定，東半部偶雨、西半部多雲到晴，午後有零星降雨。國慶日下半天圓規靠近，東北風增強，北部、東半部降雨漸增，沿海地區風浪大。下周一、二是圓規影響最大的兩天，北部、東半部有局部豪雨，其他地區也會有短暫陣雨。

氣象局預報員趙竑表示，還需持續觀察颱風發展情形，發布警報的時間點才會更加明確。若颱風順利整合，有可能會在連假第二天的國慶日發布海上警報，並在連假第三天發布陸上警報，不過目前看來，發布海警的機率較高。

▲▼颱風圓規。（圖／氣象局）

▲▼圓規颱風將在周日起影響台灣。（圖／氣象局）

▲▼颱風圓規。（圖／氣象局）

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