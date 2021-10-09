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染疫後出現「新冠腳趾」！皮膚浮腫化膿起紅疹　好發族群曝光

▲▼新冠腳趾。（圖／翻攝自推特／@twitterbo）

▲「新冠腳趾」是另一種新冠症狀。（圖／翻攝自推特／@twitterbo）

記者葉睿涵／綜合報導

全球有多位新冠患者反映，他們的腳趾在染疫後出現凍瘡般的傷口，因此科學家們將此現象稱為「新冠腳趾」。最近發布於《英國皮膚病學》的論文顯示，兒童或青少年更容易感染「新冠腳趾」，且相關症狀可能與患者的免疫系統有關。

據BBC報導，「新冠腳趾」是感染了新冠肺炎的患者，在腳趾或手指出現類似凍瘡病變的症狀，讓皮膚長出紅紫色的疹子或是變得粗糙發硬，甚至有者還會形成膿包腫塊。這種現象可能發生在任何年齡段，但更常見於兒童和青少年。

對部分患者而言，「新冠腳趾」沒有痛感，但出現的皮疹可能會讓人感覺疼痛、瘙癢，並伴有輕微水泡和腫脹的情況，甚至還有患者會在病發時幾乎無法穿鞋或走路。研究也發現，出現「新冠腳趾」症狀的患者，通常不會有咳嗽、發燒、嗅覺或味覺喪失等較常見的症狀。

法國巴黎大學的研究人員去年對50名「新冠腳趾」患者與13名凍瘡病變患者進行血液和皮膚測試後發現，「新冠腳趾」與身體對抗新冠病毒的機制有關。當「第一型干擾素」抗病毒蛋白質和另一種抗體攻擊病毒時，他們也會把體內的正常細胞誤當作敵人攻擊，進而產生「新冠腳趾」。

英國足科醫生布里斯托（Ivan Bristow）表示，這種病變通常會自行消失，但有些人可能需要靠藥膏和其他藥物治療。英國皮膚基金會則指出，「新冠腳趾」在新冠大流行的早期階段較為常見，但在Delta肆虐後，「新冠腳趾」的症狀已慢慢減少，這可能是因為疫苗或過去的染疫經驗發揮了作用。

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