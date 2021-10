染疫後出現「新冠腳趾」！皮膚浮腫化膿起紅疹　好發族群曝光

▲「新冠腳趾」是另一種新冠症狀。(圖/翻攝自推特/@twitterbo)

記者葉睿涵/綜合報導

全球有多位新冠患者反映,他們的腳趾在染疫後出現凍瘡般的傷口,因此科學家們將此現象稱為「新冠腳趾」。最近發布於《英國皮膚病學》的論文顯示,兒童或青少年更容易感染「新冠腳趾」,且相關症狀可能與患者的免疫系統有關。

‘COVID TOE’: Sole-Destroying Immune System Attack



Scientists believe the skin condition, which results in chilblain-like inflammation, can last for months – and may be a side effect of the immune system’s response to infection. (British Journal of Dermatology)#CovidToe #What pic.twitter.com/cMSu0ZNnRL