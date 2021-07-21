13歲少女患「新冠腳趾」浮腫泛紫長滿水泡！　篩檢竟全是陰性

Have you heard of covid toes?



Foot doctors across the world are seeing the condition in mostly younger patients with 13-year-old Sofia being severely affected. #TheNine pic.twitter.com/RDadsn282x — The Nine (@BBCScotNine) July 15, 2021

記者吳美依／綜合外電報導

蘇格蘭13歲少女蘇菲亞（Sofia）去年10月起出現「新冠腳趾」（Covid Toes）症狀，腳趾腫脹泛紫、長滿水泡，痛得無法穿鞋，如今甚至「幾乎不能走路」，必須仰賴輪椅才能夠遠距離移動，至今9個多月都沒有改善。但是，她接受多次新冠篩檢，卻從未驗出陽性結果。

BBC等外媒報導，蘇菲亞原本非常活潑好動，出現「新冠腳趾」後，身體不適以至於無法上學，「我的腳腫起來，到處都是水泡，而且很快就從粉紅色變成紫色」。她除了人字拖以外幾乎無法穿上別的鞋子，因為一碰到腳趾就非常疼痛。

蘇菲亞被父母帶往各處就診，嘗試過藥物、乳膏甚至類固醇療法，卻都無法改善，儘管她被醫師研判確實患上「新冠腳趾」，但「所有抗體檢測與新冠檢測結果都是陰性」，不禁坦言實在感到有些害怕，「因為我真的不知道發生了什麼事。醫師從來沒有真正說過這個症狀將持續多久」。

▲部分新冠患者染疫後出現「新冠腳趾」症狀。（圖／翻攝Twitter@DWahezi）



新冠肺炎導致腳趾腫脹，可能使得皮膚呈現紅紫色、腫脹並且長出如凍瘡一般的水泡；此症狀通常在感染1周內出現，並在2周內自然消失，但也可能持續更長時間。科學家曾經指出，患者痊癒後「新冠腳趾」仍可能持續至少5個月。

此前一份研究估計，大約每12名新冠患者中，就有一人出現皮膚相關症狀。倫敦國王學院研究者去年也曾呼籲，應將紅疹視為新冠第四大主要症狀，而前三大主要症狀依序為咳嗽、發燒、失去味覺與嗅覺；他們研究發現，典型的紅疹與「新冠手指及腳趾」可能在沒有任何症狀的情況下發生，目前約8.8%患者受到影響。

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