第2劑疫苗出現心肌炎機率較高　國外最新建議：未成年人只打1劑

▲美國紐約新海德公園一名13歲青少年接種輝瑞/BNT疫苗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

輝瑞（Pfizer）疫苗是目前全球唯一可以讓未成年人接種的新冠疫苗，但部分家長仍擔心，孩子在施打後會出現心肌炎或心包炎的風險。目前英國、香港和挪威的官員建議，讓12歲以上的未成年孩童只接種一劑疫苗，避免出現嚴重副作用。

《新英格蘭醫學雜誌》研究顯示，以色列16至29歲的男性在接種後的心肌炎發病率最高，大約每10萬名男性有11人會出現；其中16至19歲的男孩在接種兩劑疫苗後的發病率最高，幾乎是同期未接種男孩的9倍，但大部分在過段時間後都能自行康復。

根據《紐約時報》報導，有研究顯示，第二劑mRNA疫苗才出現副作用的機率高於只接種第一劑，因此香港、英國和挪威等國家官員建議，12歲以上的未成年人可以僅接種一劑疫苗，避免出現潛在的嚴重副作用。美國食品和藥物管理局（FDA）則要求輝瑞兒童臨床實驗數據，這可能會影響到本月底5至11歲兒童注射疫苗的審查會。

▲輝瑞（Pfizer）疫苗是目前全球唯一可以讓未成年人接種的新冠疫苗。（圖／達志影像）



美國每100萬名12至17歲施打疫苗的男孩中，平均最多出現70人患上心肌炎；但研究表明，疫苗仍可阻止每100萬名少年中，可能發生的5700例確診、215例住院和2例死亡，且確診新冠肺炎後出現心臟病的機率遠高於打疫苗後。

倫敦大學呼吸系統疾病專家布朗（Jeremy Brown）表示，現在要知道接種疫苗後出現的心肌炎症狀，是否會對心臟造成危害還為之過早，目前很難做出疫苗絕對安全的聲明，「我們要先了解心肌炎或心包炎的長期後果才會更明朗。」

CDC疫苗諮詢小組成員、傳染病專家杜欽（Jeffrey Duchin）則指出，美國從2020年8月到2021年10月為止，有超過6.3萬名兒童確診住院，至少有520人死亡，部分兒童出現長期新冠症狀，平均維持數個月，還有超過4000名兒童被診斷出一種名為兒童多系統發炎綜合症的危險疾病。

杜欽說，目前掌握的所有數據顯示，新冠肺炎本身比疫苗的副作用還要嚴重很多，考慮到所有因素，加上心肌炎的發病率極低，接種一劑疫苗還是值得的，而打完兩劑是合理的，尤其僅施打一劑的保護力能持續多久，現階段還無法判定。

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