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瓷盤藏抽屜沒人管　她打開驚見16世紀古董！翻10倍賣出4千萬天價

▲▼瓷盤。（圖／翻攝自禮昂騰博官網）

▲英國拍賣行以4827萬元的天價，賣出了陶藝家烏爾比諾在16世紀製作的瓷盤。（圖／翻攝自禮昂騰博官網）

記者葉睿涵／綜合報導

英國一名女子在蘇格蘭洛伍德莊園（Lowood House）的某個抽屜內，發現了一個被塵封多年的瓷盤，沒想到竟在拍賣會中拍出了126.3萬英鎊（約新台幣4827萬元）的天價，比最初8至12萬英鎊（約新台幣300萬至460萬元）的估價高出了10倍之多。

綜合《鏡報》與CNN報導，英國拍賣行禮昂騰博（Lyon & Turnbull）在6日的網上拍賣會中，展示了一個據信是16世紀義大利陶藝家烏爾比諾（Nicola da Urbino）於1520年至1523年間製作的瓷盤。

這個瓷盤的直徑約為27公分，表面繪有《舊約聖經》中大力士參孫被剪去長髮後喪失神力的故事。一開始，禮昂騰博預估瓷盤的價位可能落在8萬至12萬英鎊之間，然而在拍賣活動結束後，瓷盤的最終成交價卻高達126.3萬英鎊，比最初的估價高出了10倍之多。

禮昂騰博指出，該公司的女歐洲陶瓷專家是在洛伍德莊園的一個抽屜中發現這個16世紀的瓷盤，由於瓷盤上的圖案與俄羅斯的埃爾米塔日博物館「一個刻有字母、1521年的瓷盤」十分接近，因此認定這是一件「品質非凡的稀有物品」。

禮昂騰博並未透露瓷盤的新主人是誰，僅表示瓷盤已被一位匿名買家高價拍下。拍賣行的總經理斯特朗（Gavin Strang）認為，「能以超過100萬英鎊的價格拍出瓷盤是一件樂事，我相信這是一個新的世界紀錄。整個拍賣過程都十分讓人激動，當錘子落下時，全場響起了一陣響亮的掌聲。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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