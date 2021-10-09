陸紀念辛亥革命110週年「痛批台獨」　習近平：背叛祖國沒好下場

記者任以芳／北京報導

北京今（9日）在人民大會堂舉行紀念「辛亥革命110周年」大會，中共總書記習近平與中共政治局常委出席。習近平也發表重要講話，對台論述的部分維持慣例「和平統一」基調。針對台獨部分，他強調，中華民族具有反對分裂、維護統一的光榮傳統，台獨分裂是祖國統一最大障礙，是民族復興的最大隱患，凡是數典忘祖、背叛祖國、背叛國家的人，從來沒有好下場，必將受到人民唾棄和歷史審判。

習近平強調，孫中山先生曾說過，「統一是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害。」台灣問題因民族弱亂，以和平方式實現祖國統一，最符合台灣同胞在內整體利益，堅持和平統一、一國兩制基本方針，堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展，兩岸同胞都要站在歷史正確裡面，共同創造完全統一民族偉大復興的光榮偉業。

涉台部份，習近平這次措辭強硬，他指出，中華民族具有反對分裂維護統一傳統，台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患，凡是數典忘祖背叛祖國，分裂國家的人從來沒有好下場，必將遭到人類唾棄和歷史審判。

習近平進一步說，台灣問題純屬中國內政，不容外來政權干涉，任何都不要低估中國人民捍衛中國領土和主權完整的堅定意志和強大能力。「祖國完全統一任務要完全實現，也一定能夠實現。」

依照過去歷史慣例，大陸官方通常選10月9日，也就是中華民國整數週年國慶前一天，舉行紀念「辛亥革命逢十周年」大會，由大陸最高領導人發表重要談話。距離上一次舉行大會是十年前，2011年10月9日在北京人民大會堂舉辦「辛亥革命100周年」活動。

時任總書記胡錦濤指出孫中山先生曾經的談話，強調「統一是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害。」以和平方式實現統一，增強反對「台獨」、堅持「九二共識」的共同政治基礎。終結兩岸對立，撫平歷史創傷，共同為實現中華民族偉大復興而努力。

大陸今年擴大舉行紀念「辛亥革命110周年」活動，習近平再次發表涉台重大演說。回顧上次對台新論述是2019年1月，習近平在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上提出五大主張。首次拋出探索「兩制」台灣方案，引發台海高度關注。

今年「七一」中共建黨一百周年，習近平再次強調，要堅持一個中國原則和九二共識，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。」，「堅決粉碎任何台獨圖謀」，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」