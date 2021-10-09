紀念辛亥革命演說「胡溫和、習強硬」　陸學者：兩岸態勢十分嚴峻

記者任以芳／北京報導

北京今（9日）在人民大會堂舉行紀念「辛亥革命110周年」大會，中共中央總書記習近平發表重要演說，對台論述部分，他再次重申「和平統一、一國兩制」方針，甚至狠狠痛批「台獨沒有好下場」。 針對這次習近平涉台演說，接受《東森新媒體ETtoday》訪問的大陸學者包承柯指出，「這是習近平第一次明確批判台獨分裂勢力，代表台海關係確實到了十分嚴峻態勢。」

習近平四大段涉台演說，超過一半以上的內容都在痛批台獨分裂勢力。相較過去他大多用「遏制、打擊」等較緩和詞語表述。從今年中共「七一」建黨百年開始，習近平措辭強硬，使用「堅決粉碎任何台獨圖謀」來表達立場；紀念辛亥革命110周年大會火力全開，罕見使用「沒有好下場、遭到唾棄、審判」等批判性用詞，足以顯示大陸方面對台獨的嚴肅立場。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯接受訪問也表示，習近平這次對台談話十分嚴厲，第一次把過去批判台獨分裂勢力的立場完整陳述，這也顯示兩岸關係已經十分嚴峻。

接受《東森新媒體ETtoday》訪問的北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺也認為，這是習近平針對台獨發表談話中最「痛快迎敵」的一次，也是講給美國方面聽，並且更加明確表態「和平統一」已經列入共產黨三大歷史任務之一。

▲ 十年前北京紀念辛亥革命100週年，時任中共中央總書記胡錦濤發表演談話。（圖／翻攝 新華網）

再來相較胡錦濤和習近平涉台演說？距離2011年10月9日舉行「紀念辛亥革命100週年」大會已經是十年前，由時任總書記胡錦濤發表演說。他指出孫中山先生曾強調「統一是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害。」終結兩岸對立，撫平歷史創傷，共同為實現中華民族偉大復興而努力。

胡、習兩人同樣都提到孫中山先生曾經的談話，涉台大方向定調「和平統一」、增強反對「台獨」、堅持「九二」的共同政治基礎。不過，習這次罕見對台獨勢力說重話，並且重申「和平統一、一國兩制」方針，顯示大陸對台政策已經有「不同的歷史階段」。

朱松嶺指出，十年前「連胡會」讓國共重新破冰，發表兩岸和平發展的共同願景，堅持在「九二共識」反對台獨基礎之上，雙方都有默契以和平方式解決兩岸政治分歧。因此，當年胡錦濤涉台談話相對溫和，主要聚焦兩岸經貿、民間互動交流。

▲ 大陸對台政策定調「以武遏獨，以和促統。」（圖／記者任以芳攝）

如今兩岸局勢每況愈下，朱松嶺進一步說，自從太陽花事件後，加上2016年台灣政黨輪替，民進黨執政後一直不承認「九二共識」，台海關係又回到敵對緊繃的狀態。習這次說重話也是乾脆把立場表明到底，尤其針對台獨分裂勢力。

外界擔心，大陸往後對台空間更緊縮？包承柯也指出，大陸對台政策定調為「以武遏獨，以和促統。」一方面不會再放任台獨勢力「切香腸」、「擠牙膏」等方式推進台獨；另一方面，在「一中原則、九二共識、一國兩制」大框架下，整體對台政策還是朝向和平穩定發展的方向前進。