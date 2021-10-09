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反批民進黨　國台辦：有何顏面妄談孫中山與辛亥革命

▲▼ ▲▼北京、習近平、萬鄂湘、辛亥革命110周年、人民大會堂、孫中山先生 。（圖／記者任以芳攝） 。（圖／記者任以芳攝）

▲陸委會批評中共片面扭曲歷史事實。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

陸委會針對北京舉行辛亥革命110週年活動，認為中共高舉孫中山先生又否定辛亥革命成功與中華民國存在事實，凸顯其法統繼承的正當性，這是片面扭曲歷史事實。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（9日）回應，民進黨當局推動台獨勾結外部勢力，出賣中華民族利益，其所作所為與孫中山先生的遺願、氣節和精神完全背道而馳，有何資格和顏面妄談孫中山先生和辛亥革命。

馬曉光說，今年是辛亥革命110週年，中國共產黨人是孫中山先生革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者最忠實的繼承者。我們繼承孫中山先生遺願，實現和發展了辛亥革命先驅的偉大抱負，完成了民族獨立、人民解放的歷史任務，開啓了中華民族發展進步的歷史新紀元。

他表示，台灣是中國神聖不可分割的一部分，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞的福社繫於民族復興。在實現中華民族偉大復興的進程中，解決台灣問題實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同意志。這是歷史的鐵律，更是歷史的正義。

▲▼ 孫中山、辛亥革命110週年、北京人民大會堂 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京盛大舉行辛亥革命110週年活動。（圖／記者任以芳攝）

馬曉光進一步指出，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，勾連外部勢力瘋狂進行謀「獨」挑釁，損害台灣同胞福祉、危害台灣同胞安全，出賣中華民族利益，其所作所為與孫中山先生的遺願、氣節和精神完全背道而馳，有何資格和面妄談孫中山先生和辛亥革命。

馬曉光回應，民進黨當局的謀「獨」挑釁，是當前兩岸關係緊張動蕩的根源，是台海地區和平穩定的最大威脅。「台獨」是絕路，是逆流，跟所謂「民主自由」沒有絲毫關聯。歷史已經證明並將繼續證明，凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

最後，馬曉光表示，以和平方式解決台灣問題最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益，在堅持一個中國原則和「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展，是兩岸同胞的主流民意。我們將繼續團結廣大灣同胞堅守民族大義，站在歷史正確的一邊，共同完成祖國完全統一的歷史使命。台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。

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