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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

籲國民黨該強硬就強硬　趙少康曝曾當面罵馬英九：你們都共產黨啊

▲趙少康。（資料照／記者黃克翔攝）

▲趙少康。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／高雄報導

中國國家主席習近平今（9日）在北京人民大會堂紀念辛亥革命110周年，藉國父孫中山的話痛批台獨，背叛國家的人必受到人民唾棄。對此，中廣董事長趙少康向國民黨喊話，對北京該強硬要強硬，並嗆習，紀念辛亥革命最好的方式，就是承認中華民國存在。另外，趙少康也透露一則「外面都不知道的故事」，即是他過去曾在總統府向時任總統馬英九大罵「你們都是共產黨啊。」

趙少康9日晚間到高雄左營演講。演講前他接受媒體採訪，針對習近平今日的談話表示，辛亥革命是孫中山帶領，如果習近平紀念孫中山跟辛亥革命110周年，就應該承認中華民國，不可能一方面追思孫中山，一方面又否認中華民國、消滅中華民國，這是矛盾的，所以共產黨應該承認中華民國存在的事實。

至於演講期間，趙少康也喊話國民黨對北京該強硬要強硬。他舉出，習近平在北京慶祝辛亥革命110年周年，而辛亥革命是孫中山帶領，結束後建立亞洲第一個民主共和國-中華民國，當時孫中山領導革命的都是年輕人、留日學生等，明明回中國有光明前途，為什麼要這些人要搞革命？就是因為興中會、同盟會的號召感動他們；所以今天一個政黨要能夠吸引年輕人、知識分、選民，提出的主張一定要能感動他們，這點是國民黨要把握的關鍵。

趙少康表示，孫中山當年提出「驅逐韃虜，恢復中華，創立民國，平均地權。」不要忘了，民權主義是建立民國，就問習近平，你們紀念辛亥革命110周年、追念孫中山是革命先行者，你為什麼不承認孫建立中華民國？一方面說孫中山、辛亥革命好偉大，一方面卻想把中華民國消滅，這算什麼？紀念辛亥革命最好的方式，就是習近平跟中國共產黨承認中華民國存在。

趙少康也說，這些話習近平不會高興，「但你不高興又怎樣 我該講的話我就講」。趙表示，如此民進黨敢講他親中賣台嗎？講得出來嗎？對北京我們不像民進黨一樣仇恨，但要做到「你好，我肯定；你不好，我就要講你」，就是這樣不亢不卑，誰能給你戴帽子。

接著，趙少康透露「外面都不知道的故事」。他指出，馬英九當年要跟總統蔡英文辯論兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的前一天，找了他以及國安會秘書長、行政院長、經濟部長、國貿局長等到總統府演練辯論；當演練完後，他向馬英九表示，「有些事情你要堅持，如果北京不同意，我就不跟你簽ECFA，這是我為了台灣利益要堅持的。」此話說完，好多大官站起來反對他，說北京不會同意，但他桌子一拍，反嗆「你們都是共產黨啊，為什麼不行？為什麼不能堅持？該堅持就要堅持，你們是中華民國的官員，不要忘了」。

趙少康繼續說，隔天他出國後，馬英九打電話給他，並表示「少康兄謝謝你的堅持，我們今天辯論大贏。」

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