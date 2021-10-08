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國慶連假東北角恐湧人車潮　瑞芳警實施多處交通分流管制

▲中秋連假東北角九份外出踏青 瑞芳警彈性雙A級交通管制。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國慶連假東北角恐湧人車潮，瑞芳警實施多處交通分流管制。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應疫情紓緩及五倍券增幅效應，預期雙十連假將出現民眾出遊熱潮，鄰近雙北市區的東北角，擁有山海景點，也是往返花東主要替代道路，為了避免民眾出遊造成交通壅塞，為此，新北市政府瑞芳警分局規劃連續假期加強交通管制，請民眾配合進行交通分流管制措施，請民眾務必遵守警方指引。

瑞芳警分局表示，連續假期期間，金瓜石、九份地區將有大量遊客湧入，警方透過三階段管制措施，此外，台二線（濱海公路）沿線將由轄區派出所針對沿海景點周邊實施高強度巡視，除了避免宵小外，特別針對違規停車、妨害通行加強告發取締。茶壺山等熱門登山口也已增設禁止停車告示牌，請民眾務必遵守告示牌及警方指引。

▲中秋連假東北角九份外出踏青 瑞芳警彈性雙A級交通管制。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲現場車流量機動調整管制範圍及時間。

連續假期金瓜石、九份景點交通管制措施：一般管制：管制遊覽車、中型巴士等大型車輛進入，其他自小客車輛自由通行；A級管制：當九份地區停車場停車量達8成時，車輛僅開放至新九號停車場及水湳洞停車場停放，並請民眾轉搭接駁公車。

雙A級管制：若遊客持續進入，停車空間不敷使用，警方僅開放公車、當地居民、持有通行證及婚喪喜慶等公共運輸車輛進入九份地區，直至車流量紓緩為止。在這段期間，將請遊客改至周邊景點，避免人潮壅擠。

瑞芳警分局呼籲民眾，雖然疫情紓緩，但仍須保持安全社交距離，若是景點地區人車過多將進行分流疏導，以維護交通順暢及個人健康。

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