雞排妹6萬人面前屠龍！他酸「算霸凌嗎」秒刪文　網嘆：難得中肯

▲昨晚有6萬多人收看鄭家純直播。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber志祺七七（張志祺）常與觀眾聊各式各樣的生活議題，昨（7日）晚鄭家純（雞排妹）開直播切割脫口秀演員龍龍，張志祺就對此發文表示，「讓一個喜劇演員社會性死亡，這算不算是網路霸凌？」該文事後雖已刪除，但卻被網友截圖起來，掀起熱烈討論。

鄭家純昨晚9點半，與經紀人康姐開「屠龍」直播揭發內幕，讓延燒一個禮拜的龍K之亂風向大逆轉。整段直播長達1小時20分鐘，最高在線觀看人數一度衝破6萬，鄭家純狂噴龍龍「你就是個瘋女人」、「龍龍是在騙我們」、「我們就4個字『識人不清』」、「龍龍的演技好到我在現場快要吐了」。

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YouTuber張志祺昨日就在臉書上發文指出，「控訴多位喜劇演員用直播網路霸凌一個喜劇演員，讓其社會性死亡的公司，開了一個6萬人的直播讓一個喜劇演員社會性死亡，這算不算是網路霸凌？」

▲鄭家純說龍龍影片在假哭。（圖／翻攝自Facebook／龍龍的沒梗人生、鄭家純）

該則貼文事後雖已移除，但就有網友將其截圖並轉貼至PTT上，問大家「志祺七七開酸雞康公司？」

底下網友紛紛留言表示，「七七好暖」、「他沒酸吧？感覺就是看好戲」、「好膽不要刪啊」、「他昨天有發一篇風向不對的」、「公司要切割，說謊不查證，怪誰」、「單看這事件，他這段講得算實在啦」、「說得很好啊，這次推他」、「七七難得中肯，可惜竟然刪了」。

該則貼文移除後，張志祺半夜12點再度發文，表示「雖然大家看得很興奮，但是大家還是可以冷靜一下再多聽多看啦，早點睡喔，晚安。」還有網友留言，「刪文大概是怕被霸凌吧？」