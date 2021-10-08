雞排妹切割龍龍　鄉民驚「翻臉跟翻書一樣快」揭1原因：不敢挺了

▲鄭家純（雞排妹）開「屠龍」直播還原與龍龍鬧翻的來龍去脈。（圖／翻攝自鄭家純、龍龍IG）

記者施怡妏／綜合報導

脫口秀演員龍龍近來雖飽受輿論風波，原本鄭家純（雞排妹）一直都站在龍龍這邊，還發布多篇貼文替對方說話，怎料7日晚間宣布公司將終止與龍龍的合約，並開「屠龍」直播批評龍龍，有網友震驚表示，雞排妹就是開戰的始祖，結果現在卻反過來批評龍龍，「雞排妹是不是雙面刀鬼（雙面人）？」

鄭家純昨日晚間在長達1小時20分鐘的「家純屠龍記」直播中，提到龍龍爆料完後一直不聽勸想多次開戰，就算全公司的人都認為事情已經差不多了，但她仍堅持己見還會耍小聰明，更驚人的是龍龍10月6日的影片中的哭泣竟然是假的！

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而壓倒鄭家純和公司最後一根稻草就是，龍龍10月7日下午傳訊說薩泰爾調出「炎上BURN」現場影片發現內容跟龍龍控訴的完全不一樣，而龍龍只說一句「我記錯了」，這段話讓鄭家純氣炸：「我們爆炸了，他Ｘ的妳就是在蹧蹋我們的善良和對妳的信任。」





▲網友指出，當初開戰的始祖就是雞排妹，現在卻叫龍龍不要戰，讓人看不懂。（圖／翻攝自PTT）

有網友在PTT發文，看完直播後，對於雞排妹的態度轉變很驚訝，雞排妹就是開這場戰場的始祖，事件發生的前三天，雞排妹在臉書發文狂戰，「和直播講的根本不一樣，為啥雞排妹可以想戰就戰，從來不用示弱」。另一名網友也認為，「是不是話都讓鄭家純講就飽了，雞排妹是不是雙面刀鬼啊？」

對此，網友們認為，因為雞排妹看風向不對，先跑就對了，「所以龍龍才說被切割了」、「愛開戰的叫人不要戰，厲害」、「知道風轉向，不逃要幹嘛」、「發現龍龍記錯趕緊切割」、「老實說她跟康姐，我覺得雞排妹更可怕」、「因為站不住腳了」、「雞排妹好意思說別人亂開戰，這次至少就一半是她搞到爆的啊」、「超可怕的女人，翻臉跟翻書一樣，馬上幹掉隊友求生，絕對不能靠近這種人」。