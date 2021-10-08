屠龍爆熱論！「喜歡雞排妹嗎」有人秒搖頭　網讚4點：比花瓶好

▲有網友問卦「喜翻雞排妹嗎？」引發熱論。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

網搜小組／鄺郁庭報導

脫口秀演員龍龍（林千聿）日前淚訴，遭「炎上」班底老K霸凌，原先同門師姐鄭家純（雞排妹）與經紀人康姐無條件力挺，7日雙方卻突然宣布解約，雞排妹當晚更開直播「屠龍」，痛批對方「利用公司善心達到自己目的」，爆出許多內幕。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「喜翻雞排妹嗎？」成為熱論話題。

這位網友文中形容雞排妹，給出「學運女神」、「女權鬥士」、「勇抗性騷」、「挺龍勇者」等封號，好奇發問「大家喜翻（喜歡）雞排妹嗎？」貼文一出，就有人笑讚，「以前她有一片拍洗髮精的好正，可惜沒了」、「可以支持，比較喜歡這種感覺」

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不少網友則是大誇雞排妹外型真的優，「漂亮身材好」、「漂亮勇敢、文筆驚豔，口條部分我不會分辨」；還有人讚4點，「漂亮又勇敢，我覺得她講的很多事都蠻有道理，也感覺是個很有原則的人。我很喜歡她，比大部分女星當花瓶好太多。」

不過，也有人直搖頭，「無感，會迷她的是不是以男性居多」、「有人說她因為女權，女粉其實不少，但我不太信」、「本來偏喜歡，現在是很討厭」、「又正又有腦，但太有主見，感覺不好相處」、「比較喜歡雞排」、「女拳互打好可怕」、「以前喜歡，但從保時捷事件後就討厭。經紀公司一開始就知道是私人恩怨，說什麼反對職場霸凌，然後開直播補刀？」