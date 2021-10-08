雞排妹深夜屠龍「豪華陣容全滅」　PTT狂幫老K截圖：賺年終了

▲脫口秀演員龍龍控訴，被薩泰爾班底老K言語霸凌。（圖／翻攝自Facebook／龍龍的沒梗人生）

記者周亭瑋／綜合報導

藝人鄭家純（雞排妹）7日深夜切割龍龍，並開「屠龍」直播揭發內幕，延燒1周的霸凌事件，風向大逆轉，就有網友截圖當初一票人嘲諷老K的言論，其中不乏「藍勾勾們」，笑問「他們現在在想什麼？」

網友在PTT提到，「前幾天龍龍、雞排、come j三箭齊出，殺得博恩揮淚斬老K，薩泰爾也差點就這樣被一波帶走；不料，老K非但不道歉還說要拆了龍龍假面，引來一堆人排山倒海的怒罵......。」

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▲原本風向一面倒挺龍龍。（圖／翻攝自PPT）

從老K臉書截圖中可見，影評昆汀涂吐槽，「約定好了不說卻又脫稿，比起脫口秀演員，政客似乎更適合你」，藝人柯宇綸也嘲諷道，「嘿Siri，怎麼樣可以道歉又不對當事人道歉。華式道歉，記得再賴給別人」，而大票網友更洗版罵爆，「人家有藍勾勾，你有嗎」、「從一開始就聽不下去，有夠低級」、「靠北找你粉專找半天，害我還跑去老K彈簧床留負評」、「一點都不紅，哪有粉專貼文才99個讚的啦」。

沒想到，隨著輿論狂燒，風向漸漸逆轉，昨晚更風雲變色，龍龍不僅遭公司解約，雞排妹更直播揭開內幕，痛罵對方「利用公司善心達到自己目的」。

▲雞排妹深夜揭內幕屠龍。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

眼看豪華陣容全數陣亡，網友不禁好奇，「這些怒罵的人現在在想什麼？」這番話再掀熱論，鄉民紛紛笑回，「賺年終了阿」、「那些人記憶力沒有那麼好」、「笑死，還不是某人帶風向，否則誰會理龍K」、「失智列車發車囉」、「笑死，謝謝備份，這群小丑笑死我」、「老K無情收割」、「側翼被帶進街亭坑殺了」、「想當正義小天使，賺個女權的流量，尷尬了」。

同時，不少人也感慨，「酸民只負責被操作跟發洩情緒，期待他們認錯就太高估了」、「還不一定呢，都轉了這麼多次風向，誰知道明天如何，坐著等吧」、「那些人說穿了就是在網路霸凌」、「來開個地圖炮，台灣民智未開，滿不意外的」。

▼網友到老K臉書洗版狂罵。（圖／翻攝自PPT）